Miradas torcidas del confinamiento

No todos vivimos el confinamiento con la misma preocupación. A algunos les vino bien y están ganando dinero. No me refiero a los miserables corruptos de siempre, sino a quienes se dedican a negocios lícitos que fueron favorecidos por la situación. Son, por ejemplo, los fabricantes de desinfectantes, mascarillas y productos farmacéuticos. Así como las empresas de delivery, e-commerce y aplicaciones de comunicación tipo Zoom. Este grupo de gente solo debe sobrevivir al virus y emergerá mucho más próspera al final de la pandemia.