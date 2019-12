Ministro promete gestionar servicios básicos a moradores de Marina Cué

Fuera de todo protocolo, el secretario de Estado prometió gestionar servicios para los lugareños. “Tengo una cosa que me enerva, me pone mal; y es que mi semejante trabajador paraguayo viva así como ustedes, arrastrados, sin agua, sin luz, sin remedio, y teniendo maestros a quienes no se les paga; ¿será que esta es la República del Paraguay?, no es”, manifestó el ministro ante una nutrida concurrencia.

servicios básicos. Seguidamente, Acevedo se comprometió personalmente a realizar gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y ante otras instituciones del Estado para lograr al menos los servicios básicos para las familias que ocupan el inmueble.

En vida. “No esperen ya al punto de morir para obtener sus respectivos títulos, mentira eso, ahora deben tener mientras vivan”, alentó el ministro para que sigan buscando mejores formas de vida. En ese sentido, resaltó “cómo vamos a tener Itaipú y aquí no tenemos energía eléctrica, eso no puede ser ”. Las palabras del secretario de Estado fueron muy festejadas con un efusivo y largo aplauso de la concurrencia.

activista. Finalmente, Acevedo dijo que desearía pelearse con un bravo tigre antes que enfrentarse a la activista social Guillermina Kanonnikoff, quien también estaba participando de la reunión y a quien recordó como “su ex compañera de celda” y la responsable de propiciar su presencia en Marina Cué. “Vamos a volver, pero volveremos con respuestas”, sostuvo Acevedo.

Para la dirigente Martina Paredes, la visita del ministro del Interior fue un hecho histórico y muy positivo, sin embargo, dijo que esperará que cumpla lo que prometió en su discurso.