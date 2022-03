Ministra rechaza propuesta y afirma que es “mala señal”

Aclaró que desde el momento en que la Secretaría de la Niñez y Adolescencia se convierte en un ministerio no recibió “un guaraní” de más del Presupuesto. “Están mintiendo si dicen que tenemos más gastos porque tenemos viceministerios y direcciones. Se hizo una reingeniería de lo que tenía como presupuesto”, explicó.

La ministra quedó sorprendida con la propuesta del senador cartista y recordó que ambos trabajaron en la ley de adopciones y otras propuestas enfocadas al sector.

“Me extraña mucho porque es un senador que parecía estar sensible con los temas de la niñez (...) parecía que le interesaban los niños. Actitudes así llaman la atención”, refirió.

Sostuvo que es el Congreso la instancia que tiene la potestad de crear o eliminar órganos del Estado. “Hacerlo así por una causa de bajar los precios de combustible, me parece muy mala señal del mensaje que dan que se diga que se quiere proteger a los niños”, significó. Refirió que en este momento de crisis, sacrificar una institución sensible, como Niñez y Desarrollo Social, no corresponde. “Hay años y siglos de deuda con la infancia del país y estamos dejando políticas públicas”, dijo.



Me extraña mucho porque es un senador (por Godoy) que parecía estar sensible con los temas de la niñez.

Teresa Martínez,

Niñez y Adolescencia.