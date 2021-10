Ministra de Justicia prefiere lo jurídico antes que la política

Dupla. Pérez dijo que no pensó en un proyecto político y que su fortaleza está en lo jurídico.

Hasta el momento se mencionaron tres nombres: Cecilia Pérez, Juan Manuel Brunetti (Educación) y Mario Varela (Desarrollo Social).

“Realmente no vengo del ámbito político y no se me presentó esta posibilidad en lo personal”, expresó la ministra Pérez, ante la consulta sobre un eventual proyecto político para acompañar la dupla presidencial.

Cecilia Pérez recalcó que su ámbito es la justicia y el derecho. “Realmente no pensé”, aseguró la secretaria de Estado.

SEGURIDAD. La ministra de Justicia insistió en que este es un momento difícil para la seguridad del país y que están concentrados en impulsar un trabajo coordinado con los demás organismos del Estado en materia de seguridad y en el ámbito penitenciario.

“Parte de la crisis afecta este último y es en eso en lo que debemos hoy trabajar desde el Gobierno, y de hecho lo estamos haciendo”, puntualizó haciendo referencia al último caso que sacudió al sistema de seguridad del Gobierno con el atentado perpetrado en Pedro Juan Caballero, donde fue asesinada la hija del gobernador Ronald Acevedo. Hubo derivaciones que salpican al manejo penitenciario.

LA FÓRMULA. Hugo Velázquez sostuvo que hace cuatro meses viene trabajando en su proyecto presidencial y que tras las elecciones municipales está retomando con más fuerza.

Consideró que para oficializar una dupla, primeramente, se deberá definir si se hace una alianza con otros partidos. “Yo no descarto ninguna dupla, al interior o fuera del partido. Obviamente va a ser más fácil dentro del partido”, manifestó en torno a los nombres que surgieron en las últimas horas.

La idea de hacer alianzas con otros sectores políticos no agrada a un sector de la ANR. Algunos están apostando por la idea de realizar un consenso en torno al ensayo que hubo con el movimiento de Concordia Colorada en las municipales.



