Minga Guazú y CDE con casos positivos de chikungunya

“Relativamente tranquilo por ahora en Alto Paraná, pero hasta diciembre pasado hemos registrado tres casos de chikungunya, dos en el distrito de Minga Guazú y uno en la zona del Área 4 de Ciudad del Este. En todos los sectores que rodean a los casos confirmados se realizó el trabajo correspondiente de bloqueo. Actualmente no estamos recibiendo reportes de casos nuevos ni sospechosos”, explicó el doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria.

Sí, hay un elevado índice de infestación larvaria superior al 20 por ciento en Municipios como Minga Guazú, Presidente Franco y Ciudad del Este, por lo que la situación de cierta tranquilidad que se tiene ahora puede cambiar de la noche a la mañana.

“Esto puede cambiar la próxima semana. No sabemos si nuestros conciudadanos no están enfermos o simplemente no están acudiendo a los servicios de salud. Los que tienen síntomas tienen que acudir al sistema de salud, para que se pueda hacer la notificación y de acuerdo a eso nosotros acudimos para el bloqueo”, explicó Gustavo Barrios, jefe del programa de control vectorial del Senepa.

El funcionario refirió que ellos actúan de la misma forma ante los casos sospechosos o confirmados de cualquiera de las tres enfermedades (dengue, zika y chinkungunya). Comentó que actualmente están trabajando en los lugares donde los índices de infestación larvaria son muy elevados. W.F