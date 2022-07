Miller High Life celebra la independencia de Estados Unidos, todo el mes

Los eventos impulsados por Miller High Life tendrán un calendario extendido durante todo el mes de julio, iniciando el viernes 7 en Catas Nómadas y el domingo 10, en La Provista. Además, anuncian exclusivas promociones en La Quesería, Catas Nómadas, Molas, Lomas y La Provista.

“Cada uno de los encuentros impulsados por Miller High Life busca enaltecer la cultura estadounidense a través de su gastronomía y, por supuesto, de su música y arte. Los asistentes podrán vivir momentos únicos mientras disfrutan de una auténtica y clásica cerveza americana”, destacó Betania Barreto, brand manager de Miller High Life.

“Miller High Life promete un encuentro sin pretensiones, arraigado en una rica herencia de marca con la creencia de que las mejores cosas de la vida deberían estar disponibles para todos”, destacó.

Esta acción, además, se enmarca en la campaña de Miller High Life que celebra los pequeños momentos que son muy importantes, bajo el lema “This is the High Life, in Real Life”. Esta iniciativa invita a vivir aquellos instantes cotidianos que son únicos, apreciando los detalles simples que hacen que cada momento ocurra.

“Miller High Life es una cerveza de estilo americano, clásica y auténtica, reconocida por su consistencia, sabor e icónica botella de vidrio transparente presente en todas las celebraciones desde 1903”, afirman desde la empresa.

Un poco de historia

Miller High Life es una de las cervezas más antiguas y emblemáticas de Molson Coors Beverage Company, distribuida localmente por Distribuidora Gloria. Se elaboró por primera vez en los Estados Unidos de América como cerveza embotellada, en 1903. De acuerdo con la creencia del fundador, Frederick Miller, las mejores cosas de la vida deberían estar disponibles para todos y así nació la refrescante y efervescente cerveza insignia apodada “The Champagne of Beers”.

Para más información acerca de cada uno de los eventos, reservas y demás, pueden visitar el instagram de la marca, @millerhighlifepy.