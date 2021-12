Miguel Prieto quiere que Kattya sea la candidata para 2023

No obstante, aclaró que en cuanto a su posición personal, prefiere que la candidata sea la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN).

“Pero si me preguntan qué me dice mi corazón hoy, me gustaría que sea una mujer, me gustaría que sea Kattya, pero yo le voy a apoyar a quien gane la concertación”, manifestó el independiente.

Prieto volvió a ganar la última elección municipal en Ciudad del Este y quedó muy bien posicionado, por lo que sonó como candidato, sin embargo, fue descartado por no tener la edad mínima que exige la Constitución Nacional, 35 años, para un postulando a la presidencia.

Los opositores pretenden competir en una interna para elegir a un candidato único que confronte al Partido Colorado.

Entre los confirmados aspirantes están los liberales Efraín Alegre y Hugo Fleitas, el patriaqueridista Sebastián Villarejo, el diputado de Hagamos Carlos Rejala, entre otros.

Suenan los nombres también de Kattya, Martín Burt, Sixto Pereira, Euclides Acevedo, Luis Yd, y varios más que no fueron confirmados.