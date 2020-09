MIC rechaza habilitar importación de azúcar

Gremios de cañicultores a nivel país vienen denunciando que el nombrado legislador insiste con lograr la sanción de la ley. Advierten que esto representaría “la defunción” de los productores de caña de azúcar del país, que de hecho ya sufre por el contrabando.

Mancuello dijo que el Senado le pidió al MIC su parecer sobre la referida iniciativa y le respondieron que no estaban a favor. “Nosotros no estamos a favor de este proyecto de ley porque es un sector muy sensible y que además sufre por el embate del contrabando. El tema azúcar tiene un tratamiento totalmente diferente en el Mercosur y en el mundo, debido a que goza de protección. Hay doscientas mil familias que dependen de este rubro en el país”, apuntó.

Confesó que mantuvo una reunión con el citado legislador. “Me dijo que, en su zona, que es Pedro Juan Caballero, hay mucho contrabando y que su parecer es que permitir la importación legal pagando el arancel del treinta por ciento podría ayudar a formalizar. Pero nuestro parecer no es favorable”, indicó el viceministro.