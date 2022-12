MIC defiende producción sustentable y reclama la apertura de mercados

“El Paraguay se ha esmerado en cumplir con las exigencias de todo el mundo en cuanto a modelos de sostenibilidad, y lo estamos perfeccionando cada día. Nuestro país es el que menos huella de carbono tiene, y prácticamente no tiene”, señaló el ministro en el acto de cierre de año de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), celebrado recientemente. El evento reunió a los principales industriales.

Añadió que espera de los países que exigen las condiciones de producción a que abran sus mercados a la producción paraguaya que cumple con lo demandado.

Al respecto, indicó que Taiwán habilitó su exigente mercado a la carne porcina paraguaya, y espera que “países que quieren dictar cátedras sobre cambio climático” hagan lo mismo. Taiwán es uno de los mercados más exigentes del mundo, lo que significa que Paraguay está en condiciones de pasar cualquier examen, añadió.

En otro momento, Castiglioni se refirió a que las actuales condiciones climáticas a nivel mundial no fueron provocadas por el Paraguay. “Somos un país que nos estamos desarrollando, tratando de hacerlo dentro de un marco de absoluto respeto a la sostenibilidad, por lo tanto, tenemos autoridad moral y no aceptamos dedos acusadores de nadie porque el Paraguay no puede ser acusado de nada”, añadió.

Cumbre: El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, compartió la opinión durante su discurso en la última Cumbre del Mercosur. Allí señaló que el bloque sudamericano recibe muchos reclamos sin haber ocasionado los efectos que están destruyendo al medioambiente.

El mandatario hizo hincapié en la necesidad de que los países del Mercosur construyan “una voz fuerte en la defensa de los recursos naturales y el medioambiente” y en exigir a los países desarrollados que construyan las herramientas para revertir los efectos ambientales.