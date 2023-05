“Mi hermanita tenía un baile en la escuela, mamá le iba a acompañar”

Contó que la menor aún no está en conocimiento del fallecimiento de su mamá. “No sabemos cómo contarle, ella casi no habla, pregunta cada rato por mamá y por su papá (quien sigue internado en estado grave)”, señaló Jessica en contacto con Radio Monumental 1080 AM.

También explicó que todos en su familia están muy dolidos por lo ocurrido, pero su hermana menor es la “más afectada”. “Mi hermanita me dijo que tiene un baile en la escuela y quiere ir, porque mamá la iba a acompañar, porque es el Día de la Madre, escuchar eso duele mucho”, relató la hermana mayor. En ese sentido, exigió justicia para que los responsables del trágico suceso rutero paguen ante la Justicia por lo ocurrido.

Respecto al conductor del segundo vehículo involucrado, Carlos Enrique González (31), quien ayer se entregó ante la Fiscalía dos días después del accidente, Jessica mencionó que “él es prácticamente quien la mató”.

Sobre el punto, la mujer señaló que “el que causó el accidente se detuvo alrededor de 30 segundos, pero cuando vio que el otro les arrolló de nuevo, se escapó de ahí”.

En cuanto a la salud de su padrastro, Luis González, quien también fue arrollado en el accidente, Martínez señaló que se encuentra aún internado en el Hospital de Trauma de Asunción y que tiene la pierna bastante grave. Dijo que ni siquiera están pudiendo intervenirle, debido a una hemorragia.

Por último, afirmó que “es algo que nunca van a aceptar, principalmente porque hubo gente que podía ayudar y evitar que termine de la peor manera. Es una bofetada para el trabajador. Ya no me van a devolver a mi mamá, pero quiero que se haga justicia y que ellos paguen por lo que hicieron”.

LA CAUSA. La fiscala Teresita Torres presentó ayer una imputación por omisión de auxilio y homicidio culposo contra Carlos Enrique González.

En su relato, el imputado indicó que decidió presentarse porque “tenía que dar la cara”. “En ese momento no supe cómo actuar –dijo–, me puse en contacto con mi abogada, pero estaba en el interior. Después (del choque) ya me di cuenta, pero no entendía lo que pasaba. Solo me quedé a verificar mi vehículo porque falseaba”. Y resaltó: “Es la primera vez que paso por algo así. No tengo palabras”.

Su auto, un Nissan Tiida plateado, fue confiscado por la Policía de un taller.