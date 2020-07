Metrobús: Recusan a ministro de Corte por ser “juez y parte”

El 12 de marzo del 2019, Fretes integró la sala que emitió el acuerdo y sentencia 120, donde derogan la Ley 4685/12, sacando el poder al juez penal de Garantías para decidir sobre recusaciones.

Según el denunciante del caso Metrobús ante la Fiscalía, el ministro ahora es juez y parte del caso, saliendo nuevamente al paso de la Fiscalía. Además, en la impugnación y la recusación presentada en enero, Pankow había solicitado que la Sala Penal no lo integre Fretes ni la ministra Gladys Bareiro.

Refirió que Fretes en otras causas ya se había apartado, por enemistad, ya que su actuación fue cuestionada en variadas ocasiones, como en cuanto a las listas sabanas (2012) y la candidatura de los ex presidentes (2018), “donde no hizo cumplir la Constitución”, de acuerdo con la opinión de Hermann.

En enero de este año, Pankow había recusado a Sandra Quiñónez por confirmar a la fiscala Nathalia Silva en la investigación por irregularidades en el proyecto fallido del Metrobús. Nathalia Silva es la fiscal titular del caso, quien pese a las insistencias y la ampliación de las denuncias, no citó a declaración de los involucrados y fue el fiscal interino Alcides Corbalán quien los convocó.

Hasta el momento, hay siete denunciados, pero ningún imputado, siendo el primero Ramón Jiménez Gaona, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además de Marta Benítez Morínigo, también funcionaria; el ex representante del BID en Paraguay, Eduardo Almeida; el ex jefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz; el licenciado Guillermo Alcaraz, ex coordinador del proyecto; Juan Cano Fleitas, ex viceministro de Obras Públicas; y Rafael Acevedo Daunas, quien se desempeñaba como especialista líder en transporte.

Otro reclamo hecho es que hasta la fecha se desconoce si un juez de Garantías fue designado en la causa.

A DECLARAR. La Comisión Bicameral de Investigación de Ejecución del Proyecto Metrobús citó para hoy a las 13:00 al ingeniero Hermann Pankow para declarar sobre los hechos denunciados.

Días atrás se presentó la empresa Mota Engil, que se victimizó y reclamó USD 25 millones.

También fue convocado hace dos semanas Luis Pettengill, de la empresa Ocho A, subcontratado por Mota.