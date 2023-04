Meryl Streep gana el premio Princesa Asturias de las Artes

La candidatura fue propuesta por el director de cine español Pedro Almodóvar, que fue Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2006, y que reaccionó a la noticia con un comunicado asegurando que Streep “todo lo hace bien y todo lo hace con naturalidad y verdad”.

“Pocas actrices en la historia del cine americano poseen la versatilidad de Meryl Streep”, añadió Almodóvar.

“Me siento muy honrada de recibir este prestigioso premio de uno de los países y culturas con más talento del mundo”, indicó por su lado Streep en un comunicado, en el que dijo tener “muchas ganas” de recoger el premio en octubre y “pasar un tiempo” en España, un “hermoso país”.

“Con tres premios Oscar, ocho Globos de Oro, dos BAFTA y tres Emmy, tras más de cuarenta años de carrera como actriz, Meryl Streep está considerada como una de las mejores actrices contemporáneas”, afirmó el jurado reunido en Oviedo (noroeste), donde se entregan estas distinciones y donde tiene su sede la fundación que los concede.

FILES-SPAIN-US-CINEMA-AWARD_42792353.jpg

“Conocida sobre todo por sus papeles en el cine, ha destacado por su característica versatilidad, que se apoya, según la crítica, en una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes y reproducir diferentes acentos”, prosiguió el jurado.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según su fundación, a galardonar “la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional”.

En esta edición concurrían al galardón de las Artes un total de 44 candidaturas de 20 nacionalidades.

Lea más: Shakira, la primera latina nombrada Mujer del Año por Billboard

La carrera de Streep está llena de papeles memorables, como los de Kramer vs. Kramer (1979), The French Lieutenant’s Woman (La mujer del teniente francés, 1981), Sophie’s Choice (La decisión de Sophie, 1982), Out of Africa (Memorias de África).

Nacida en Summit, Nueva Jersey (noreste), el 22 de junio de 1949, Mary Louise Streep, conocida como Meryl Streep, comenzó sus estudios artísticos a los 12 años con las clases de canto y ya en el instituto sumó las de interpretación.

Graduada por el Vassar College (1971) y la Escuela de Arte Dramático de Yale (1975), Streep comenzó su carrera en los teatros neoyorquinos y actuó en varias producciones de Broadway, incluido el reestreno en 1977 del drama de Antón Chéjov El jardín de los cerezos.

FILES-SPAIN-US-CINEMA-AWARD_42791783.jpg

Este premio es el primero de los ocho que se concederán a uno por semana a personas o instituciones destacadas en diversos ámbitos a nivel mundial.

En 2022, el galardón de las artes recayó en dos figuras del flamenco, la cantaora Carmen Linares y la coreógrafa María Pagés.

En este apartado han sido honrados en el pasado personajes del séptimo arte, como Woody Allen, Martin Scorsese y Pedro Almodóvar; arquitectos, como Óscar Niemeyer, Frank Gehry y Santiago Calatrava, y músicos, como Ennio Morricone, Paco de Lucía y Bob Dylan.

Estos premios, instituidos en 1981, están dotados con 50.000 euros (unos USD 55.000) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Los galardones, que toman su nombre del título de la heredera al trono de la Corona española, la princesa Leonor, son entregados por los reyes en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.