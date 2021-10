“Mercosur nos llevó 20 años”, afirma el canciller brasileño

En una entrevista desde la residencia del embajador brasileño en París, França aclara que Brasil no está ausente de los debates globales y refuta las críticas internacionales hacia el presidente Jair Bolsonaro, al que censuran por su descuido con el medio ambiente y negacionismo en la pandemia. La deforestación en la Amazonía; la relación privilegiada con China; y el devenir del Mercosur, que cumple 30 años de existencia en medio de ciertas dudas, son otros de los aspectos que aborda el ministro de Exteriores, quien acaba de cumplir 6 meses en el cargo.

En esta entrevista, França muestra un discurso y un tono opuesto al de su antecesor, Ernesto Araújo, quien, por ejemplo, negaba el fenómeno del calentamiento global y se lo atribuía a invenciones del marxismo cultural.

–¿USTED VINO A pARÍS ESENCIALMENTE PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTEMINISTERIAL DE LA ocde, ORGANISMO AL QUE QUIEREN ADHERIRSE, ¿CÓMO ESTÁ EL PROCESO? Vinimos tres ministros de Estado (França, el de la Casa Civil, Ciro Nogueira, y el de Ciudadanía, João Roma). Nos reuniremos con el secretario general (Mathias) Cormann (...). Brasil está muy avanzado en el cumplimiento de las metas fijadas por la OCDE. Vamos a ver si el año que viene tenemos buenas novedades. Seguimos trabajando en homologar las normas, ya pasamos de las 100 (en torno del 50% necesarias).

-El acuerdo ue-mercosur sigue atascado. Creo que podemos hacer un acuerdo anexo en relación a compromisos ambientales, para reforzar ese compromiso. Lo que no queremos es que un acuerdo que llevó 20 años negociarlo tengamos que reabrirlo para incluir nuevas reglas. Ese aspecto ambiental ya está muy avanzado. Es un acuerdo muy bueno para Europa, algunos piensan incluso que es mejor para Europa que para Brasil, pero será muy importante también para el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

-El Mercosur cumple 30 años en medio de ciertas divergencia entre sus dos principales socios, Brasil y Argentina. ¿Qué futuro tiene el bloque sudamericano? Argentina es fundamental para Brasil y viceversa. No hay Mercosur si Brasil y Argentina no están juntos. Por ejemplo, este viernes recibo al ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) y al nuevo canciller argentino (Santiago Cafiero). Tenemos una propuesta de acuerdo para disminuir la tarifa externa común, que luego la trasladaremos a Uruguay y Paraguay. Nuestra línea es superar la rivalidad por la cooperación (...) El foso entre derecha e izquierda, conservador o liberal, no impide tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Hubo una solicitud del gobierno peruano porque el presidente (Pedro) Castillo quiere entrevistarse con el presidente Bolsonaro, esperemos que sea este año. El 19 de octubre vamos a recibir al presidente de Colombia (el conservador Iván Duque). Podemos trabajar en la convergencia. Es cierto que Castillo tiene en la economía una visión diferente a la de Bolsonaro, pero en la pauta de valores es igual, contra el aborto, a favor de la familia tradicional.