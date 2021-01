Mercosur en decadencia

ESTADO DE DERECHO EN DEMOCRACIA. En teoría y práctica debe ponerse énfasis en Estado de Derecho y Democracia, regidos por valores afines a la dignidad humana, en procura de desarrollo sostenible con fortaleza macroeconómica y prosperidad compartida en micro-economía, brindando asistencia técnica y crediticia a las mipymes, afianzando justicia social y equilibrio ecológico con tecnologías de avanzada. Deben guardarse defensa y seguridad consolidadas, insertas en educación de primer nivel con seguros médicos asequibles, procesando residuos orgánicos, líquidos y sólidos, para la producción de abonos orgánicos, eliminando el uso de tóxicos en regadíos y fumigaciones agrícolas, con alcantarillado de uso extendido. Todo eso funciona con economías integradas al mundo globalizado, en igualdad de condiciones, vendiendo y comprando productos competitivos en precio y calidad. Y puede ser alcanzado sólo vía economía de mercado con responsabilidad social y ecológica.

DEPONER ACTITUDES CONTRAPRODUCENTES. El actual espacio frustrado del Mercosur estará condenado al fracaso mientras no se depongan ideologías y actitudes de izquierda rancia, como la que puede observarse hoy en día en Venezuela y Argentina. Todavía queda por verse el camino que tomará Brasil con Bolsonaro, bastante impredecible por cierto. En ese contexto, los pequeños países Paraguay y Uruguay son los que más han demostrado en la práctica su adhesión a una integración altamente competitiva, con aranceles bajos. Esto es ciertamente necesario, pero no suficiente entre países a ser integrados. El poderío económico de estos dos países pequeños es significativamente limitado. Si no se recibe el apoyo de un Brasil más coherente en términos de políticas económicas de integración competitiva, es poco lo que podrán hacer hoy en día Paraguay y Uruguay. Las perspectivas de Argentina con los peronistas de cuña kirchnerista en el poder no dan perspectivas de alivio, sino de agobio. Todavía queda por verse la actitud que pondrá en práctica el sucesor de Evo Morales. Pero ya queda definitivamente excluida Venezuela, dado el caos mayúsculo en el que se encuentra dicho país.

LACALLE: LIBRO SEÑERO. En esta perspectiva, el lanzamiento del libro de Luis A. Lacalle Herrera fue más que oportuno para despertar la modorra en la que aparentan estar sumidos varios líderes de la región. Lleva por título “Mercosur. Nacimiento, vida y decadencia”, un nombre bien elegido por cierto. Recordemos sus magnitudes actuales: Son 14.869.775 km 2, con 295 millones de habitantes, representando en conjunto la 5ª economía del mundo, con USD 824 millones de proyectos de infraestructura financiados desde Mercosur y 50 proyectos de cooperación internacional ejecutados.

Respecto de la deseada acción conjunta de Paraguay y Uruguay por preservar los valores que inspiraron la firma del Tratado de Asunción, el autor del libro escribe que no se deben “olvidar las respectivas magnitudes que los separan de los dos grandes vecinos ni la vocación genética de estos por imponerse en el ámbito platense. Soplan sanos vientos de cambio, de adecuación. La principal línea de acción debe ser alejarse de la concepción política e ideológica de la asociación, para volver al camino de lo más importante para los habitantes de nuestros países, como son la inversión, el progreso económico y la mejora social superviniente. No más Parlamento del Mercosur ni otras asociaciones que bajo ese manto “cubre todo” se han generado. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz”.