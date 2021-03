Médico alega persecución sindical y el IPS habla de control de RRHH

Una comitiva de Recursos Humanos visitó el pasado martes, a las 10:00, el Servicio de Endoscopía, en el que se desempeña el doctor Edilberto Rivarola, en el Hospital Central y se constató su ausencia en el sitio, según se labró acta. El doctor Rivarola, en una llamada a la Lic. Diana Giménez de RRHH, le informó que estaba realizando tareas en la oficina de Amips ubicada en el subsuelo en las piezas 107 y 108. Pese a la aclaración, se recomendó el sumario.

“En tiempo récord los abogados del Consejo (de Administración) me instruyen un sumario por supuestas faltas graves. A las 10:00 AM, un rastreo, y horas más tarde ya hay resolución (…). Más que nunca me comprometo a seguir denunciando los saqueos de esta pandilla en el IPS”, escribió en su cuenta de Twitter. Amips tiene personería jurídica y rango sindical reconocido por el Ministerio de Trabajo. “Estoy en mi derecho de ejercer mi espacio como gremialista”, explicó a ÚH.

“El sumario no nos va a atemorizar. Me pueden suspender, sancionar. Voy a exigir que sean médicos los que me juzguen, no voy a permitir que abogados me establezcan un juicio. Mis pares me tienen que juzgar”.

Como una persecución calificó el hecho del sumario, incluso de que quieren desmantelar el gremio. Amips denuncia con frecuencia sobre las tercerizaciones del servicio de imágenes, el nombramiento de supuestos operadores políticos en puestos claves y otros.

El titular de Amips dijo que el IPS es el feudo de la senadora colorada Lilian Samaniego. “Lilian no se fue nunca del IPS. Es su feudo político. Ella es la propietaria del IPS, quien decide qué recursos humanos contratar, qué jefaturas cambiar. Así se maneja ese Consejo”, señaló el doctor Rivarola en declaraciones a la 1080 AM.

POSICIONAMIENTO. El IPS realiza actualmente un control aleatorio de recursos humanos en los hospitales en capital y el interior del país. “Es un procedimiento que habitualmente realiza la Dirección de Recursos Humanos no solo en el Hospital Central, sino que a nivel nacional. Es lo que llamamos control in situ de la presencia de los funcionarios que marcaron y que deberían estar en su lugar de trabajo”, explicó el doctor Ricardo Oviedo, gerente de Salud.

En el caso del doctor Edilberto se constató la marcación, “pero en el servicio que debería estar, no se encontraba en el momento de la verificación”. El doctor Edilberto Rivarola presentó el documento correspondiente y se encuentra en estudio su caso. “Él avala un permiso sindical, eso está ahora a consideración de la Asesoría Jurídica la validez del documento”.

ÚH intentó obtener la versión de la senadora Lilian Samaniego sobre las acusaciones vertidas hacia ella, pero no atendió a las llamadas.