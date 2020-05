MEC retoma las clases virtuales sin alternativas y con paro estudiantil

Con la plataforma virtual oficial habilitada como única herramienta para seguir el proceso educativo luego del cierre de las escuelas por el Covid-19, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) oficializa hoy el retorno a las clases. Senadores votarían el miércoles si censuran o no al ministro Eduardo Petta y si piden su remoción del cargo.

Las críticas hacia su gestión crecieron precisamente por el manejo ante la crisis del sector, agravada por la pandemia.

“Por un lado, tenemos las clases virtuales, otro método alternativo más que el ideado por el docente que llega al alumno de cualquier forma no tenemos anunciado. Hay un silencio sepulcral en el ministerio”, advierte Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica). Indica que no se dispone la impresión masiva de cuadernillos o los fondos de gratuidad para que los profesores o directores puedan generar materiales sin gastar recursos propios para llegar a los chicos que no tienen señal de internet o una computadora. “La mitad de los recursos de gratuidad de las escuelas fueron destinados a los gastos de salud, pero en caja tampoco se tiene el resto para repartir a los directores”, lamenta el sindicalista.

PROTESTAS. El paro virtual, que involucra a estudiantes de más de 200 colegios del sector oficial, continúa también este lunes, como método de presión para lograr la mesa técnica nacional y poder gestionar el proceso escolar en conjunto hasta fin de año.

Camila Giménez, coordinadora ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), explica que los jóvenes organizados de varios gremios están de acuerdo con seguir el paro virtual.

Además, analizan apoyar el voto censura y pedido de remoción de Petta que estudiarían los senadores para este miércoles, en sesión extraordinaria de la Cámara Alta.

Profesores y estudiantes lamentan que el titular del MEC no quiso explicar sobre el supuesto plan que tienen para seguir con el año lectivo, ya que solo mostró la copia de un material impreso sobre el proyecto y aseguró que haría llegar libros similares a los legisladores. El viceministro de Culto, Fernando Griffith, aseguró, en contacto con una emisora radial, que la educación a distancia contempla alternativas a la plataforma, pero que estas son ideadas por cada director de las escuelas.