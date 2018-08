MEC: Hay nombramientos sin concurso y más de 12 denuncias de corrupción

Los jóvenes exigen Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y la derogación de la resolución Riera, que prohíbe materiales con perspectiva de género en la educación. El titular de Educación garantizó a los jóvenes que instalará una mesa de trabajo para hablar sobre el tema, aunque no aclaró cuándo se iniciará el debate. “Pido prioridad. Llamativamente, descubrimos que 1.100 docentes se nombraron sin concurso en agosto, no sabemos quién autorizó”, explicó Petta.

Dijo que, incluso, desconocen dónde están cumpliendo funciones estos profesores. Estos cargos se confirmaron antes de que asuma el nuevo equipo, dijo el ministro.

Sobre el punto, el ex ministro Raúl Aguilera indicó que el MEC procesa 14.000 movimientos de docentes al mes.

Sostuvo que los nombramientos que no se dan a través de concursos públicos son, en general, interinos.

Dijo que en educación indígena, casi el 90% de los nombramientos son interinos, porque no cuentan con perfil. En educación técnica, se nombran de manera interina porque no se tienen profesionales matriculados, agregó.

“Los nombramientos interinos son movimientos que se realizan para cubrir urgencias institucionales hasta el llamado a concurso, que debería realizarse en setiembre de este año”, aseguró Aguilera, quien retornó a la Aneaes.

Reclamos. El director Anticorrupción del MEC, José Casañas Levi, manifestó que en tres días de trabajo recibieron por lo menos 13 denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en instituciones educativas de todo el país.

“El problema que verificamos es que las unidades de control están totalmente debilitadas en el MEC”, apuntó el abogado y calificó la situación de “caótica”.

“Todos los viceministerios tienen asesores (jurídicos), en direcciones también hay, pero no sabemos bien qué tipo de trabajo realizan”, remarcó.

Manifestó, igualmente, que pedirán una línea directa para la dirección, pues solo reciben denuncias a través de la web.

“Lo que da ánimo es que la gente está denunciando, se quiere un cambio en educación también en lo que respecta al manejo de los recursos”, manifestó.

Sobre la merienda escolar, el MEC no tiene línea presupuestaria para continuar con la entrega del suplemento adjudicado hasta el 2019. Se requieren de G. 14.000 millones.

Exigieron educación sexual y critican debate provida oficial

En reclamo de la derogación de la resolución Riera, que prohíbe la perspectiva de género en todo material que sea difundido en escuelas y colegios del país, y de una aplicación sobre la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), en las instituciones educativas, jóvenes de distintos grupos se reunieron frente al MEC.

Entregaron una nota en la que expresan estos dos puntos al ministro Eduardo Petta.Los jóvenes confrontaron al titular de Educación, quien pidió priorizar primero otros temas del sector. Incluso, criticó el pedido de los secundarios.

“Ustedes (estudiantes) pidieron primero infraestructura”, manifestó.

Además, los secundarios criticaron el simposio sobre Principios y valores trascendentales, promovido por el MEC y su Viceministerio de Culto, a realizarse el 30 de agosto, en el Parlamento.

Precisamente, el viceministro de Culto, Herminio Lobos (permanece en el cargo, pero no fue confirmado aún), será el primer disertante en el evento.

Su tema en el congreso es sobre Experiencia en difusión de valores para la vida.

Lobos es conocido en el ministerio por haberse difundido un mensaje de contenido hot a través de su teléfono celular, en el 2017.Es incluso sinónimo de burlas entre los funcionarios de la entidad estatal.

“Mientras están priorizando otros temas, dos niñas se embarazan por día, es algo que se tiene que frenar y el camino es la educación para la prevención”, manifestó Naomi Mendoza, de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy).Análisis.

Petta dijo que no derogará la resolución Riera sin recibir antes un informe técnico sobre el documento.“Pedí ya un informe técnico, una vez que tenga eso vamos a analizar”, refirió.

Sobre el congreso, dijo que no es promovido por la Secretaría de Estado, pero que tampoco pueden prohibir la educación religiosa garantizada en la Constitución.No obstante, el logo oficial del MEC aparece como propaganda en el simposio.

Los jóvenes lamentaron igualmente que en las escuelas y colegios públicos, haya docentes que tratan la homosexualidad como una enfermedad, lo que afecta a muchos estudiantes.

Recordaron que tanto la Constitución como las leyes sobre los derechos de la niñez, prohíben la discriminación de cualquier tipo.Anunciaron que emprenderán debates en colegios sobre la EIS.

Hay profesores que todavía tratan la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Ana Goetze, de Somos Pytyvõhára.