MEC dejó escuela sin docentes y madres ya plantean toma

Además, faltan educadores en los tres cursos del tercer ciclo de la Escolar Básica.

Las mamás anuncian una toma en la escuela, si es que la cartera no responde.

No obstante, durante un evento en el marco de la reforma educativa, Petta afirmó que todas las escuelas tienen cargos docentes cubiertos con interinos.

“Nosotros estamos desesperados, quieren tomar exámenes y los 35 niños del cuarto grado no tienen profesor, cómo puede entenderse eso”, denunció una de las mamás. Agregó que de no ser escuchados por el Ministerio, emprenderán una toma y no dejarán que nadie entre en la escuela, con sede en el barrio Caacupemí de Areguá.

“Nosotros ya cubrimos todos los cargos que quedaron vacantes. Ahora estamos preparando un concurso para que los primeros días de julio se tengan confirmados a los profesores que asumirán después de las vacaciones”, dijo el ministro de Educación, Eduardo Petta. El titular del MEC participó ayer de una conferencia internacional, denominada Educación que transforma, con expertos en educación de Ecuador y de Cuba. Además participó una referente chilena en el ámbito de la formación laboral.