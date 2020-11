“Me encantaría preparar un libro con las anécdotas de Cachito”

“Luego de que falleció papá empezamos a trabajar a full con Cachito. Los adultos pedían mucho volver a ver al muñeco de su infancia. Teníamos actuaciones casi todos los días hasta que llegó la pandemia”, relata el heredero del singular muñeco.

El artista añade que ahora, de a poco, están retornando los espectáculos presenciales, pero como no es suficiente están haciendo pizzas italianas para vender por el barrio y por delivery. “Es un gran desafío porque nos cambió totalmente la rutina laboral”, añade.

Antes del fallecimiento de su padre, Nizugan Jr. centraba su número artístico en la magia, pero con Cachito eso cambió. “La gente ya casi no pregunta por el espectáculo de magia sino por Cachito”, confiesa entre risas.

El repertorio con el muñeco es el mismo que realizaba Nizugan padre, con agregados de Nizugan Jr. que incluyen chistes sobre la situación actual o política.

Emocionante. Nizugan Junior recibió como regalo de bodas a Cachito, de las propias manos de su padre, después de 62 años de trayectoria. Juan Bautista Castillo, más conocido como el mago Nizugan, falleció el año pasado a los 81 años.

Desde los 4 años, Nizugan Jr. actuaba con su padre, aunque se tomó una pausa por la escuela y el colegio. Retomó a las presentaciones de magia a los 15 años, y a los 16 comenzó con su show propio.

La historia de los shows de magia ya viene de la generación del papá de Nizugan padre, don Julio Castillo, quien hacía trucos en las fiestas patronales y calesitas. En tanto, Junior también ya le está transmitiendo sus conocimientos a su hijo Juan.

Anécdotas. “A papá una vez le dije que me encantaría hacer un libro sobre las anécdotas de Cachito, pero él me dijo que la gente no me creería, porque cosas increíbles le pasaron a este muñeco”, señala Nizugan Jr., agregando que lo del libro sigue como un sueño por cumplir. Recordó, por ejemplo, cuando una criatura se acercó a Cachito y le estiró la piernita, al instante esta salió, el niño se asustó y comenzó a llorar, mientras los adultos se reían de la situación. Rápidamente se la volvieron a colocar para continuar el show.

También recuerda su paso por Disney. ”En los noventa, mi papá fue a Disneylandia y quería aprovechar su estadía para grabar el videoclip de una canción que tenía, pero dos guardias vinieron a detenerlo porque estaba prohibido meter al lugar a personajes que no fueran de Disney”, relata Nizugan Junior. Fue así que Nizugan padre y un amigo tuvieron que terminar su recorrido sin Cachito, pues él se quedó retenido en el departamento de seguridad de Disneylandia.

Junior destaca que su papá no solo le heredó al simpático muñeco, sino también a su numeroso público.

Para quienes quieran seguirlo está como @nizuganjr en Instagram.