Mayoría de cursos hídricos en capital llegan a umbral crítico por basuras

Varios de estos recursos hídricos son considerados en estado crítico. La mayoría está en zona de los bañados (Ver infografía). La jefa de la Unidad de Recursos Hídricos de la Comuna, ingeniera Gilda Zorrilla, específico que son arroyos y lagunas donde los volúmenes de basuras de empresas llegan hasta en camiones y motocarros, además de ser zona de ocupaciones informales.

En estos puntos la mayoría de los moradores se dedican al reciclaje, y parte de lo que no es reutilizable lo despachan directo al agua.

Frigoríficos. El arroyo Mburicaó se encuentra en la lista crítica. El impacto de este tramo de más de 16 kilómetros se agudiza en zona de la desembocadura, en el barrio Tablada Nueva, donde además de las basuras domiciliarios, existen frigoríficos y mataderos que en algunos casos vierten sus desechos sin tratamiento previo al arroyo.

Mencionó que tras verificaciones en la zona, a finales del 2020, la empresa Frigomerc y la matadería del Ejército se encuentran con sumario abierto por irregularidades en el funcionamiento. Sin embargo, reconoció que siguen operando.

Gasolineras. Señaló que aguas arriba del Mburicaó, en las fiscalizaciones hallaron que ciertas estaciones de servicio tienen rejillas conectadas directo al cauce. “Intervenimos la estación ubicada en la naciente del Mburicaó, en Eusebio Ayala y Teniente Ramella”.

Además, relató que otras gasolineras, cerca del cauce, no contaban con el permiso correspondiente. Como la ubicada sobre España y Sacramento, que no tenía registro de habilitación ambiental de la Municipalidad. “Habíamos intervenido pero luego cambiaron de emblema. Estamos notificando a los nuevos dueños para ver qué mecanismos utilizaron para el cambio de tanque, porque podría haber contaminación de suelo, filtrado de hidrocarburo. Pero todavía no respondieron”, justificó.

La ingeniera sostuvo que prevén seguir con los controles a gasolineras cerca de cauces hídricos. Solicitarán trabajo en conjunto con el Departamento de Prevención de Incendios del Municipio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Zorrilla aseguró que habían iniciado una mesa interinstitucional con varios entes estatales en donde se resolvió que la primera área de recuperación de arroyos sería el Mburicaó. Pero, los trabajos fueron suspendidos tras la pandemia. Consultada sobre cuándo retomarán acciones, dijo que sería “en cualquier momento”.

Investigadores de la UNA y Conacyt hallaron en el 2018 la presencia del líquido inflamable MTBE, utilizado para combustibles, en el Acuífero Patiño.