Materiales de solistas y bandas nacionales revitalizan el mercado

El grupo Tekove, que recorre el folclore con novedoso aire en sus composiciones, pondrá en circulación material su segundo disco, Cosechando, el martes 19 de noviembre, a las 20.00, en un evento que tendrá lugar en el escenario del Gran Teatro del Banco Central del Paraguay, con varios invitados. El material, que ya está disponible en plataformas de servicios de streaming, cuenta con 8 canciones del cancionero latinoamericano y 5 de autoría propia del grupo. Tekove está integrado por Meli Hicks (voz), Juanchi Álvarez (violín) y Fernando Garbarino (guitarra). Entradas para el concierto disponibles en Red UTS, desde G. 55.000.

A su vez, el músico paraguayo Adrián Benegas presentó su disco debut como solista, The Revenant, grabado por el sello alemán Pride & Joy Music. El lanzamiento oficial del material discográfico será el 15 de noviembre, mientras que el primer corte promocional, Servants of the death, en colaboración con Ralf Scheepers, al igual que el videoclip del tema, ya están disponibles en YouTube.

Benegas escribió todas las letras, el concepto, la música y los arreglos del disco que cuenta con 9 temas. El material mezclado y masterizado por Jacob Hansen, cuenta con la participación de Ralf Scheepers, Herbie Langhans, Henning Basse, Zuberoa Aznáres, Sebastián Ramírez y Diego Bogarín.

en el 2020. Entre los lanzamientos para el año próximo, encabeza el del grupo de rock & blues El Rengo y los Jinetes, que presenta su material Chicos buenos, en proceso de mezcla y masterización.

El primer corte ya lanzado se titula Plumas verdes, que habla sobre la idiosincracia entre la mujer y el hombre en Paraguay. El segundo corte promocional se lanzará a finales de este año, y el disco a mediados del 2020. Integran el grupo Emiliano Pedía (voz y segunda guitarra), Ronald Cáceres (bajo), Paolo Duré (primera guitarra), Alex Cardozo (batería), Carol Melo (coreuta), Laura Cantero (coreuta), Carlos Jiménez (saxo). Sus temas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, Deezer, y otros.







Discos en circulación

El disco Born in the end of silence, de la banda de metal extremo Disincarnated, vio la luz tras 24 años de su grabación, el 18 de octubre último.

Mientras que el disco Infinito, del grupo de rock Antenna, está disponible en todas las plataformas digitales. El material cuenta con 10 canciones, de las cuales En el aire, fue el primer sencillo y contó con un videoclip. El grupo de música paraguaya Cumbre Bohemia presentó su disco En vivo, en setiembre pasado. Otro lanzamiento que tuvo lugar en julio de este año fue el álbum Fiesta paraguaya, perteneciente al grupo Tierra Adentro y que está disponible en plataformas digitales.