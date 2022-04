Más que una cartelera, es dar la cara por el fútbol paraguayo

Su último compromiso fue una ajustada victoria ante Caracas por 2-1, dejando dudas en su rendimiento y no compadeciéndose del punto alcanzado en La Paz ante The Strongest, donde realizó un planteamiento táctico interesante y se vio favorecido con el empate en la altura. El modo Garnero de cambiar con frecuencia no le permite estabilidad y ese es un aspecto que debe analizarlo criteriosamente para pelear los dos frentes con mayor efectividad. Plantel tiene y hasta de sobra, ajustar líneas es lo imperioso. Aunque ayer se sacó fácilmente al 12 de Octubre de encima. En tanto, su rival del martes cumple una discreta actuación en el Brasilerao, que hace poco arrancó y en el orden internacional tiene el mismo puntaje que el Gumarelo. De los foráneos en la conformación, cuenta con los uruguayos Agustín Canobbio y David Terans en el ataque, así como el volante ofensivo Tomás Cuello, de nacionalidad argentina, y al colombiano Luis Orejuela en la línea de contención. Es muy clásico que últimamente el fútbol brasileño se nutra de piezas extranjeras como también de técnicos que no son de su país. Atrayente se viene la puja en el Defensores, donde el compromiso mayor lo tiene Libertad por ser anfitrión y por las expectativas que crea en cada cotejo.En continuado

El turno de Cerro es el 27, cuando vea la cara a Peñarol de Uruguay en una Olla que se presume estará repleta y que arrancará a las 20:00. Será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán. El Ciclón, que viene de un terrible bajón ante Tacuary, atraviesa lesiones de figuras como Ángel Lucena en etapa de recuperación, Piris Da Motta, que estuvo poco tiempo en campo el jueves pasado, y la preocupación que genera el golpe en uno de los tobillos de Claudio Aquino, que está entre algodones y que se considera pueda estar ante el Carbonero.

En contrapartida, la vuelta de Alfio Oviedo le podrá dar mayor fuerza en el ataque mientras se aguarda mejor producción de Moreno Martins, que salvo el golazo ante Libertad, su aporte no fue de lo más convincente. En cuanto hace a Sergio Díaz, no puede mantener compromisos consecutivos por lesiones musculares y es un aspecto que preocupa al cuerpo técnico para tenerlo a plenitud. De todas maneras, está para jugar el miércoles. Por su parte, Peñarol en su campeonato está alejado del líder Deportivo Maldonado, cumpliendo una gestión no acorde a su tradición. Un toque especial en la Olla será la presencia del Pachi Carrizo, dicho sea de paso, fue autor del gol de la victoria en Parque Central frente a Olimpia. Cerro viene de un duro golpe en el Apertura por la magra exhibición frente a Tacuary y es imperiosa la necesidad de hacer un buen cotejo, hoy ante Ameliano, y posicionarse en la Libertadores.Frente complicado

Olimpia, que se debate entre lo futbolístico y lo económico, apretado por las enormes deudas e incluso embargo, caso Polenta, se medirá en el Defensores el jueves a las 20:00, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, ante Colón de Santa Fe. La seguidilla de partidos (con una plantilla corta) es uno de los motivos por la falta de regularidad y que tiene que estar muy bien administrada por su cuerpo técnico.

La caída ante Peñarol generó tensión y es evidente que un triunfo ante el conjunto argentino le dará aire, puesto que cuenta con una unidad en dos confrontaciones. Su rival, el santafesino empató el viernes pasado 2-2 con Estudiantes, líder del Grupo B en su certamen. Otro detalle y que no es menor es la reducción de los precios para las entradas en la Olla y en Sajonia, tanto Cerro como Olimpia dispusieron de menos costo en las boletas para convocar a la mayor cantidad de gente, una determinación que favorece el bolsillo de los seguidores de ambos clubes.Sudamericana

El martes General Caballero, en cancha de Olimpia, aguarda por Ceará de Brasil, a las 18:15, con el contralor del colombiano Jhon Hinestroza. Tomó el mando Theiler en reemplazo de Bobadilla y veremos qué planteamiento propone ante la escuadra brasileña. El nuevo DT hace su primera experiencia como orientador fuera de su país y novato en el cargo, habría que ver qué beneficios le otorga a la entidad de Mallorquín.

Al otro día Guaireña, en el Defensores a las 18:15, con la conducción del uruguayo Christian Ferreyra, chocará ante 9 de Octubre de Ecuador, que está en una pésima posición en su campeonato, ubicándose en el fondo de la tabla. Bien se sabe que clasifica uno solo a siguiente fase en la Sudamericana y considerando los promedios bajos de General Caballero y Guaireña, ambos deben darle prioridad a nuestro campeonato y de eso son absolutamente conscientes sus propios dirigentes.Ya tiene fecha

La FIFA resolvió que el juego pendiente entre Brasil y Argentina suspendido en Sao Paulo a poco de iniciarse, se regularice el próximo 22 de setiembre en tierras brasileñas, con esto se descarta toda posibilidad que sea en Qatar, escenario del Mundial o en territorio europeo.

El máximo organismo del fútbol mundial aguarda ahora la comunicación de la Confederación Brasileña, quien deberá designar escenario y horario del clásico sudamericano, que es una notable atracción por donde se lo mire. Se disputará a dos meses del Mundial, que tiene previsto su comienzo el 21 de noviembre. A modo de recordación, el conjunto de Tité está en el Grupo G con Suiza, Serbia y Camerún. El de Scaloni con México, Polonia y Arabia Saudita.