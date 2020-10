Más Interior

Hohenau reclama por viviendas populares

Un grupo de pobladores de Hohenau, Departamento de Itapúa, se manifestó en la plaza Mariscal Estigarribia, centro de la ciudad, reclamando la construcción de viviendas populares. Los manifestantes son miembros de familias que no tienen casas propias, que fueron beneficiadas por un proyecto de Senavitat para la construcción de viviendas para sus familias. Sin embargo, antes de la ejecución del proyecto, llegó la pandemia del coronavirus y todo fue modificado, quedando en nada el beneficio que ya obtuvieron. Los manifestantes solicitan que sea respetado el proyecto original y que ya sean construidas las viviendas porque son familias humildes que están pagando alquileres, por lo que tener sus casas propias con el sistema de pago que impone el Gobierno les va convenir, según dijeron. NM



Critican lento proceso en Carmelo Peralta

Un caso de sucesión en la que involucra a una familia de Carmelo Peralta, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco, actualmente no cuenta con la designación de un juez para que culmine el juicio. El trámite ya lleva parado mucho tiempo y los involucrados en el proceso tienen intereses divididos, donde los ánimos comienzan a caldearse. Gilda Giménez Duarte, una mujer cuyo marido había fallecido y dejó como herencia propiedades y negocios que se encuentran en una disputa, ya que el hombre había dejado hijos extramatrimoniales. La viuda además posee inmuebles que son de su propiedad en particular que están siendo afectados, lo que le ocasiona mucha preocupación por diversas situaciones que van aconteciendo en medio del proceso de sucesión que no llega a su fin. AM



Buscan desalojar a ganaderos de Boquerón

Tras una reunión llevada a cabo con varios líderes indígenas, el foro de articulación chaqueña y miembro de la Junta de Municipal de Mariscal Estigarribia donde los nativos, que dicen representar a la comunidad de Loma, explicaron sobre la situación actual en que se encuentra dicha tierra reclamada. Refieren que en la década de los ochenta, un grupo de la etnia guaraní Ñandéva ya anduvieron en Loma, zona de Infante Rivarola, Departamento de Boquerón, pero que, por circunstancias relacionadas con la falta de agua, dejaron el lugar y se afincaron en Damasco, hoy, una de las aldeas de Laguna Negra. Señalaron que esta tierra, de 10.079 hectáreas, fue reconocida como ancestral por el Instituto de Bienestar Rural (hoy, Indert). Actualmente, las tierras reclamadas cuentan con una medida cautelar de no innovar. LE