Más Interior

Un niño pasa una odisea para llegar a hospital

El hecho se registró en Sierra León, ubicado a 900 kilómetros de Asunción, donde los habitantes cuentan con un puesto de salud con una sola funcionaria. Un niño de 6 años cayó enfermo y necesitaba asistencia, la enfermera no estaba porque también cayó enferma y fue operada en Asunción y por eso no se pudo utilizar la ambulancia. El director de la región sanitaria, Giovanni Gallagher, al tener conocimiento de la situación activo la alarma y pidió apoyo a la región de Mariscal Estigarribia el más cercano a Sierra León, ya que no se puede llegar hasta Bahía Negra o Fuerte Olimpo por los caminos en pésimo estado. AM



Concepción: Canoeros buscan hacer aguinaldo

Unos 30 boteros del barrio Chaco-í de Concepción, esperan contar con muchos pasajeros este fin de año, a fin de hacer sus propios aguinaldos, ya que en Navidad hubo poco movimiento por la crecida repentina del río Paraguay. Los trabajadores no tuvieron suficientes pasajeros que cruzaron el río Paraguay entre el 24 y 25 de diciembre hacia el lado del Chaco. “Pocos pasajeros tuvimos, ya que el arenal desapareció en Chaco-í por la crecida del río”, señaló Víctor Peralta, uno de los canoeros. Destacó que tienen las esperanzas de que el nivel del río baje para el 31 de diciembre y 1 de enero, que son las fechas en que más bañistas llegan al puerto antiguo de la ciudad. JR



Puerto Guaraní recuerda a la Sagrada Familia

Los pobladores de la localidad de Puerto Guaraní del Departamento de Alto Paraguay, ubicado a 750 kilómetros de Asunción están de fiesta patronal y celebran a la Sagrada Familia, los vecinos se reúnen en la emblemática iglesia de la comunidad. Los ribereños celebran con procesión de la imagen de la Sagrada de la Familia de Nazaret, el recorrido comenzó de una casa familiar hasta su culminación en la iglesia donde se celebró la misa presidida por el obispo Gabriel Escobar y el párroco José Villalba. Hubo bautismos, primera comunión y confirmación durante la eucarística. Actualmente se cuenta con 1.250 pobladores, en su mayoría se dedica a la pequeña ganadería y ser peones de estancias. AM