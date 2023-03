Más Deportes

Fútbol femenino

Se juega la cuarta fecha del Apertura 2023

Con dos compromisos mañana se pone en marcha la cuarta fecha del torneo Apertura de fútbol femenino.

En el Carfem se cumplen dos enfrentamientos: Tacuary vs. General Caballero (17:15) y Resistencia vs. Olimpia (19:30).

Para el sábado 25, en el Carfem, otros dos duelos: Sportivo Luqueño vs. Sportivo Trinidense (17:15) y Libertad Limpeño vs. Ameliano (19:30). El domingo 26 se completa la ronda con los choques: Guaraní vs. Nacional (16:15) y Cerro Porteño vs. Guaireña (18:30).

Posiciones: Guaraní 9 puntos, Cerro Porteño 7, Olimpia 7, Libertad 6, Guaireña 6, Resistencia 3, Nacional 3, Ameliano 3, Tacuary 3, Luqueño 3, Trinidense 3 y Gral. Caballero de JLM 0.



Básquetbol

El 10 de abril arranca la Liga Masculina

Con la participación de 9 equipos, el lunes 10 de abril se pone en marcha la Liga Masculina de básquet de Primera 2023, organizada por la Confederación Paraguaya de Básquet (CPB).

Los competidores en esta temporada son: Deportivo San José, Olimpia Kings, Colonias Gold, Libertad, Félix Pérez Cardozo, Ciudad Nueva, Campoalto y retorna el Club Sol de América y aparece por primera vez el Atlético Colegiales.

En la ronda de apertura, el lunes 10 de abril, los enfrentamientos serán: Atlético Colegiales vs. Félix Pérez Cardozo, Olimpia vs. Campoalto, Deportivo San José vs. Sol de América y Ciudad Nueva vs. Libertad. Fecha libre: Colonias Gold.

Serán 9 fechas en dos ruedas la disputa de la primera etapa de la competencia.