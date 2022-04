Más Deportes

Juegos Odesur

Juveniles con primeras victorias en Rosario

La representación paraguaya inició su participación en el marco de los Juegos Odesur Juvenil 2022, que se cumplen en Rosario, Argentina.

Entre los primeros resultados positivos figuran la victoria en tenis doble masculino de Vallejo-Vergara por 4-6, 6-2 y 10-8 ante los brasileños Schiessl-Tosetto, junto al éxito en femenino de Britez-Zarza por 6-1 y 6-4 sobre Candiotto-Ferreira de Brasil; hubo victoria 2-0 en el vóley de playa femenino del dúo Denisse Álvarez y Fiorella Núñez sobre Venezuela. En masculino, Ángel Palacios y Camilo Vargas cedieron 2-0 ante el local.



Futsal

Arranca la tercera fecha de la Liga Prémium

Esta noche se pone en marcha la tercera fecha de la Liga Prémium de futsalFIFA que organiza la APF.

Los duelos desde las 20:00 en el Grupo A: Coronel Escurra vs. Deportivo Recoleta (en Barrio Obrero) , Cerro Porteño vs. Star’s Club (Polideportivo COP), Afemec vs. Villa Hayes (Lambaré). Grupo B: Pdte. Hayes vs. Santa María (Tacumbú) y Exa Ysaty vs. Deportivo Humaitá (Ysaty).

Mañana: Sport Colonial vs. Olimpia (Polideportivo del COP, 12:30).

Lidera el Grupo A, Cerro con 6 puntos y el Grupo B, Colonial y Olimpia con 6.



Jiu jitsu

Éxito en competencia de Cronos Checkmat

En el Gimnasio Cronos de Mburucuyá se cumplió el Circuito Open BJJ Cronos Checkmat 2022 de jiujitsu.

La competencia contó con representantes de Asunción y Encarnación en un número que alcanzó los 600 participantes. Se coronaron campeones por equipos la academia TJA, quedando 2° Checkmat Paraguay y 3° GB Paraguay. Algunos de los campeones: Martín Pont y Agostina Godoy (6 años), Jan Delmás, y Santino Guanes (10 años), Carver Staton Adrián Delmás (14 años).