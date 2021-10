Más Deportes

Futsal

Cerro, Olimpia y Exa Ysaty son los líderes

Cerro Porteño en el Grupo A, Olimpia y Exa Ysaty en la Serie B son líderes en el Clausura de futsalFIFA de APF.

Los marcadores en la fecha 3: Recoleta 1-3 Cerro Porteño, Star’s Club 2-5 Sport Colonial, La Furia 0-1 Villa Hayes, Exa Ysaty 3-1 Santa María, Humaitá 3-2 Resistencia y Santaní 1-5 Olimpia.

Posiciones Serie A: Cerro 9 puntos, Villa Hayes 6, Star’s 3, Recoleta 3, Colonial 3, La Furia 3. Serie B: Olimpia 10, Ysaty 10, Humaitá y Afemec con 6, Resistencia 3, Santa María 0 y Santaní 0.







Básquet

Hoy se define al segundo finalista en la Liga

Esta noche se cumple la última fecha del cuadrangular semifinal de la Liga Nacional de básquet masculino, en donde se conocerá al rival de San José por el título del campeonato.

Los duelos son desde las 20:00 entre Olimpia vs. Ciudad Nueva (en el Polideportivo ODD) y Libertad vs. San José (Carlos Montalbetti).

La clasificación está así: Deportivo San José 10 puntos (clasificado), Libertad 8, Olimpia Kings 7 y Ciudad Nueva 5. Las finales serán al mejor de 5 duelos.



Tenis

Barty cierra temporada y apunta a Australia

La australiana Ashleigh Barty, que fue baja para Indian Wells y para la Billie Jean King Cup (antigua Fed Cup), no defenderá su título en el Masters femenino del 10 al 17 de noviembre, en Guadalajara (México), y pone término definitivo a su temporada.

“Debo dar prioridad a mi cuerpo y a mi recuperación y concentrarme para atacar con fuerza la pretemporada antes del Abierto de Australia en enero”, expuso en un comunicado la N° 1 del mundo.