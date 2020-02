Más Deportes

Corrida

Buena respuesta en favor de Nuestros Niños

Ignacio Mareco y Aiko Uchiyar en 10 kilómetros, Richard Balbuena y Carmen Rivas en 5 km fueron los ganadores principales en la corrida Dorada, el domingo en la ciudad de Luque. La competencia fue con el objetivo de recaudar fondos para los niños con cáncer. La largada fue frente al hotel Bourbon y la llegada en la plaza Mariscal López de la Ciudad de la Música. La prueba congregó a muchos cultores de esta disciplina, que además de hacer lo que les gusta, también sirvió para colaborar con la noble causa que lleva adelante la Asociación de Padres Nuestros Niños.







Atletismo

Briza Duré batió récord que llevaba 13 años

La velocista Briza Duré (c) fue la más destacada en la reunión atlética correspondiente el Torneo Ñandutí. Briza logró establecer un nuevo récord nacional en la categoría U20 en los 400 metros llanos con un tiempo de 58”27, superando los 58”37 en poder de Camila Pirelli en el año 2007, que tenía 13 años de vigencia. En los 100 metros, Fredy Maidana y Xenia Hiebert se destacaron. Fredy marcó un tiempo de 10”61 segundos, en tanto que Xenia 12”01 en los 100. Además Fredy Maidana ganó también los 200 m con 21”64.





SARR 2020

El paraguayo Óscar Santos quedó 4º en UTV

El piloto paraguayo Óscar Santos con Ezequiel Améndola con el UTV Can Am (foto) finalizó en la 4ª posición en su categoría la T3.1 en la competencia South American Rally Race (SARR). Esta se disputó en Argentina, con 7 etapas y una duración de 9 días, con tramos entre ríos, hondonadas, tramos secos y el inconfundible paraje del norte argentino. Óscar completó las 7 etapas en 27: 40’ 52”. La victoria fue para la dupla Del Zotto que completó la competencia en 26 horas 03’ 02”.