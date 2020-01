Más Deportes

Dakar

Cuatro paraguayos en línea de largada

Con cuatro tripulaciones paraguayas se pone en marcha hoy la edición 2020 del Dakar en Arabia Saudita. Nelson Sanabria con un Yamaha Raptor 700 en Quaci, Blas Zapag (p) con Juan José Sánchez (foto) a bordo de un Volkswagen Amarok y Blas Chun Zapag con una KTM en motos estarán acelerando, buscando ser protagonistas en el raid más dificíl del mundo. Hoy la largada será en Jeddah y finalizará en Al- Wajh con 319 kilómetros de pruebas especiales y 433 tramos de navegación. La característica del terreno es pedregoso, con sectores de dunas y algunos tramos rápidos que pondrán a prueba ya desde la primera etapa a los pilotos.



Tenis

Los favoritos ganan partidos en torneo ATP

En el torneo de la ATP que se juega en tres ciudades y escenarios distintos de Australia, Brisbane, Perht y Sidney, los favoritos no dejaron dudas y contribuyeron para la victoria de su país. Aunque Thien de Austria perdió su partido. Novak Djokovic superó a Kevin Anderson de Sudáfrica por 7-6 (4) y 7-6 (5) en un durísimo juego. Por su parte, Rafael Nadal no tuvo problemas en superar a Basilashvili y poner 3-0 a España ante Georgia. Los otros resultados día 2 Francia 2-1 Chile; Japón 3-0 Uruguay; Argentina 2-1 Polonia; Serbia 3-0 Sudáfrica; España 3-0 Georgia Croacia 3-0 Austria.



Hándbol

Selección de mayores trabaja para el Suda

Quedó conformada la Selección Paraguaya de Hándbol Masculino que estará participando del campeonato sudamericano a disputarse entre el 20 al 26 de enero en Maringá, Brasil. Los jugadores nominados para integrar la Albirroja pertenecen a los clubes Novel de Villarrica, San José, Luque y Olimpia. Los trabajos se vienen realizando en cancha de la Confederación Paraguaya de Hándbol, en la SND. En otro orden, queda aún la definición del campeón general de hándbol masculino entre Novel y Olimpia. El Decano fue campeón del Apertura y Novel del Clausura.