Más Deportes

Fútbol de playa

Derrotas en inicio de los Juegos Mundiales

Las selecciones de Paraguay, en masculino y femenino, perdieron en el estreno de los Juegos Mundiales de Playa que se disputan en la ciudad de Doha, Emiratos Árabes Unidos.

En masculino, los Pynandí, que se preparan para disputar el Mundial de mayores 2019, cedieron ante Senegal en el último periodo por 3-0, en el inicio del Grupo C, mientras que las damas cayeron en dura lucha frente a Gran Bretaña por 5-4, por la Serie B. Fanny Godoy con 3 anotaciones se destacó en el elenco albirrojo, mientras que el otro gol fue de Jennifer Mora. Mañana el equipo de varones enfrentará a Ucrania, mientras que en femenino el duelo será ante Rusia.



Natación

Nacionales compiten en el Promesas 2019

La representación de Paraguay compite hoy en Tacuarembó, Uruguay en el marco del tradicional torneo infantojuvenil de natación, Promesas del Cono Sur 2019.

La delegación nacional está compuesta por 32 nadadores bajo la supervisión de las entrenadoras Liz Prieto e Ingrid Feltes. El certamen se cumple hoy en doble turno y culmina mañana al mediodía.

En otro orden, en la Copa Mundial que se disputa en Berlín, Alemania, el paraguayo Benjamín Hockin ocupó el puesto 8 en la final de los 100 metros mariposa con un registro de 53’’84, mientras que María José Arrúa se ubicó en la posición 21 en los 50 espalda (31’’28) y 33 en los 50 libre (27’’70).



Básquet

Olimpia Kings lidera el cuadrangular semi

Olimpia Kings lidera con 7 unidades, la etapa semifinal del torneo Clausura de básquet masculino de Primera.

El franjeado –en la ronda 4– superó al Deportivo Sol de América por 90 a 85. Destacó en el ganador Roquez Johnson con 34 puntos, mientras que en el Danzarín José Fabio anotó 23 puntos.

En el otro choque, Deportivo San José venció a Libertad por 92 a 70. En el Santo Jaime Lloreda marcó 24 puntos y en el Guma Júnior Peralta 22.

Posiciones: Olimpia Kings 7 puntos, San José 6, Sol de América 6 y Libertad 5.

El lunes 14 se juega la fecha 5 desde las 20.00: San José vs. Sol de América (León Condou) y Olimpia vs. Libertad (Polideportivo ODD).