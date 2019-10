Más Deportes

Juegos Odesur

Federaciones piden a Gobierno la organización

Las Federaciones, Asociaciones y Confederaciones Deportivas han acercado una carta por medio de la Secretaría Nacional de Deportes al titular del ejecutivo Mario Abdo Benítez, solicitando que haga uso del derecho adquirido vía asamblea de Odesur para la organización de los Juegos Deportivos Sudamericanos Odesur 2022. Recordemos que el Gobierno había declinado de llevar adelante la organización y eso expira en el mes de diciembre, oportunidad en que Odesur se debe pronunciar en caso de que Asunción no decida hacer uso de la organización.



Tenis

Campeones del infantojuvenil en Rakiura

Cayó el telón para el torneo de tenis de menores del Rakiura en sus distintas categorías. En dobles Paloma Cáceres /María J. Zarza vencieron en la final a Nicole Manfredini / Sofía Rozanski por 4-1 y 4-2 (foto). En 16 singles, Enrique Doldán superó a Tomás Robledo por 6-1 y 6-0. En dobles 16 años Alejandro Barrios / Enrique Doldán vencieron a Matías Acosta / Ian Zaracho por 5-4 (4) y 4-2. En damas singles, María José Zarza a Paloma Cáceres por 6-0 y 6-2. En 12 varones Cayo Narváez a Hady Jammoud por 6-4 y 6-4.



InterKinder

En Surubi’i será la cita deportiva de colegios

El InterKinder 2019 tradicional encuentro deportivo entre colegios de la capital se disputará mañana en el horario de 9.00 a 15.00 en Surubi’i, camino a Limpio. Participarán Colegio San Andrés, Lumen, San Ignacio de Loyola (SIL), Sek, CEPB, Inter, Colegio de la Asunción (CAS), Aula Viva, Técnico Javier, Trinity School, Concordia, Sudamericano, Sagrada Familia, Cescj y el Apostólico San José. Los deportes: fútbol suizo (Sub 6) y minitenis en Sub 5 y Sub 6 (masculino) y hándbol (Sub 6) y mini tenis (femenino).