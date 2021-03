Más de 21.000 candidatos tendrá el Partido Colorado

Unas 21.343 candidaturas se presentaron entre enero y febrero durante las inscripciones en el Tribunal Electoral Partidario de la ANR, a través de 189 movimientos. El presidente del Tribunal, señaló que una 1.550 candidaturas fueron observadas, de las cuales 1.469 lograron subsanarse. Unas 742 candidaturas fueron observadas por deudas en los aportes partidarios y 230 no pertenecían al distrito por cual se candidatan.

Asimismo, 81 candidatos quedaron inhabilitados y por defecto 58 listas fueron inhabilitadas, ya que al quedarse incompletas no pueden participar. De esta forma, el Partido Colorado oficializará ante el TSJE las candidaturas tras este proceso de decantación.

Entre los inhabilitados se encuentran candidatos que no pertenecen al distrito, que se presentaron por más de un movimiento, no tienen antigüedad de 5 años o que no están al día con su aporte partidario. Además se encuentran listas de candidaturas a concejales incompletas titulares o suplentes, lo cual termina inhabilitando la lista. Asimismo se impugnaron unas 31 candidaturas de las cuales, el TEP, admitió solo una.

La impugnación contra el candidato de Guazú Cuá, departamento de Ñeembucú fue la única que fue admitida de las 31 que se presentaron, dijo el presidente del organismo, Santiago Brizuela.

Se trata de Juan Carlos Bottino quien se candidata a la intendencia por el movimiento Fraternidad Colorada de Ñeembucú.