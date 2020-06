Más de 1.400 alumnos trasladados de colegio a causa de la pandemia

Así remarcan informes oficiales de 14 de los 17 departamentos de todo el país. La mayoría de los casos son mudanzas de estudiantes de colegios privados o privados subvencionados a institutos del sector oficial.

De momento, no se registran de manera oficial cierre de instituciones educativas en el nivel Inicial, es decir, institutos que ofrecen guarderías o jardín de infantes y preescolar.

Sí hay un colegio que anunció el cierre definitivo a raíz de la pandemia del Covid-19 -el Chiang Kai Shek- con protestas de padres y desinformación oficial de por medio.

De acuerdo a reportes al MEC, los directivos de la institución educativa indicaron que llevan algunos inconvenientes desde hace un tiempo atrás, por lo que con la pandemia y los problemas económicos, tomaron la decisión de clausura definitiva del centro privado, que funcionaba desde hace 35 años.

Cordillera, San Pedro, Canindeyú y Paraguarí son los que más casos reportan con más de 400 movimientos en algunos puntos.

La directora general de Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, explicó que los datos son todavía preliminares, por lo que no cuentan con informes detallados sobre los motivos de traslados y si se tratan de mudanzas de institutos privados a públicos en su totalidad.

De momento, el Gobierno no concedió el subsidio o auxilio económico que solicitan asociaciones de colegios privados ante la crisis económica que afecta a las familias de estos centros.

Por otro lado, de acuerdo con el último informe de la Federación de Padres de Instituciones Privadas del Paraguay (Fedapar), en los colegios asociados había un panorama de acuerdo en general sobre el pago de cuotas con descuentos.

Esto, pese a que la mayoría de las instituciones no concedieron el 50% de descuentos de cuotas que pedían los padres.

Diálogo

Escauriza pidió a los padres, abuelos o tutores que conversen primero con los niños y adolescentes antes de tomar determinaciones drásticas como sacarlos de instituciones o hacerles repetir el grado escolar en el 2021.

“El niño puede verse más afectado el año entrante si sus padres deciden retirarlo de la escuela y que repita, mientras sus amigos o compañeros de aula estarán en un grado superior. Hay que ver ese aspecto”, pidió la especialista.







Pedimos a los padres que conversen de manera sincera con los niños antes de tomar una decisión como sacarlos de la escuela o trasladarlos. Sonia Escauriza, directora de Niñez del MEC.





Cierran el colegio Chiang Kai Shek

Ante el anuncio de clausura definitiva del colegio privado Chiang Kai Shek de Asunción, las autoridades del MEC indicaron que no cuentan con conocimiento oficial o mayores datos sobre esta iniciativa y solicitaron a la supervisión administrativa de la zona que averigüe datos como la cantidad de alumnos afectados.

Los padres comentaron que en

los últimos años el establecimiento venía con menos inscripciones y al parecer no recibía fondos de apoyo como sí ocurría anteriormente. Esta información no pudo ser corroborada con los directivos ni con el MEC.

“Nosotros no sabemos más que el comunicado que sacó el colegio, pero debemos tener más información, sobre todo para salvaguardar el derecho a la educación de todos los estudiantes en todos los niveles”, comentó Sonia Escauriza del MEC.