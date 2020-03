Marzo reúne atractivos conciertos con grandes artistas internacionales

Entre los principales eventos del mes, se destaca el regreso de los integrantes de la banda argentina Soda Stereo, en el marco del concierto Gracias totales, el 18 de marzo en el Jockey Club del Paraguay. El show volverá a reunir a Charly Alberti y Zeta Bosio en un encuentro que recorrerá la exitosa carrera de la banda. Además, rendirán tributo a Gustavo Cerati, quien fuera su líder y vocalista, fallecido en 2014. Las entradas para el evento van de G. 250.000 a G. 1.100.000, y pueden ser adquiridas a través de Ticketea.

Forman parte del show artistas invitados –en vivo y a través de pantallas– como Adrián Dárgelos, de Babasónicos; Rubén Albarrán, de Café Tacvba; Andrea Echeverri, de Aterciopelados; Fernando Ruiz Díaz, de Vanthra; León Larregui, de Zoe, y Chris Martin, de Coldplay. De igual forma, Juanes, Mon Laferte, Benito Cerati, Richard Coleman, entre otros. Un alto despliegue audiovisual también colaborará en la interacción entre los artistas en el escenario.

En otro regreso a Paraguay, el cantante y compositor argentino Luciano Pereyra se presenta el 21 de marzo en la Arena SND, en el marco de su tour 2020. El intérprete de 38 años presentará sus grandes éxitos, canciones como Te estás enamorando de mí, Como tú, Quédate conmigo, Enséñame a vivir sin ti, Sin testigos, Soy un inconsciente, entre otros. Las entradas habilitadas para su presentación oscilan entre G. 120.000 a G. 750.000.

Festival. El mes cerrará en su último día con el primero de los dos días del Asunciónico, festival que reunirá a estrellas de la escena musical internacional en su cuarta edición, también en el Jockey Club.

El día inicial el evento contará con dos platos fuertes, por un lado la cantante estadounidense Lana del Rey, que se presentará por primera vez en el país, conocida por temas como Blue jeans, Summertime sadness, Born to die, Lust for life, West Coast, Young and beautiful, entre otros. Mientras que por otro lado, el DJ N° 2 del mundo, según la revista DJ Mag, Martin Garrix, retorna a Paraguay para hacer bailar a su público local con sonidos electrónicos.

El autor de Mariposa tecknicolor, Al lado del camino, entre otros éxitos, el argentino Fito Páez, también forma parte de la lista de artistas, que integra a sus compatriotas de la banda Airbag, conocidos por canciones como Solo Aquí, Si te vas, y otros más. La solista LP, Laura Pergolizzi, que alcanzó bastante popularidad con su tema Lost on you, se presentará por primera vez en tierras guaraníes.

También en su primer show en Paraguay, Wallows, la banda juvenil liderada por Dylan Minnette, protagonista de la serie 13 reasons why, presentarán sus temas al público local. En el ámbito internacional, completan la lista las bandas The lumineers, intérprete de canciones como Ho hey, Sleep on the floor, entre otras, y Cage the elephant, ofrecerán Trouble, Ready to let go, y muchos otros temas.

Los grupos locales Kita Pena, Salamandra, Two feet, Mauricio y las cigarras, Mente nativa y Super turbo diesel también forman parte del line up del día 1. Las entradas pueden ser adquiridas en los diversos puntos de venta y a través de asuncioni.co y allaccess.com.py.