Marito se planta y anuncia que no cambiará ni a Mazzoleni ni a Petta

No está en los planes del presidente Mario Abdo Benítez cambiar a sus ministros Julio Mazzoleni de Salud, ni a Eduardo Petta de Educación, pese a los cuestionamientos.

El mandatario salió ayer al paso de las duras críticas vertidas por su aliado de Añetete, el senador Enrique Bacchetta, y dejó en claro que no moverá a sus principales colaboradores y que tampoco está de acuerdo con hacer cambios en agosto. “Vamos a evaluar. De hecho hay una típica cultura de que en agosto tiene que haber cambios pero en agosto estamos defendiendo el presupuesto general de gastos de la nación. Normalmente es un mal mes para proponer cambios. Es el momento en que cada ministerio tiene que defender su presupuesto ante el Congreso”, apuntó.

En respuesta a Bacchetta, quien pidió una cirugía mayor en el gobierno y exigió la destitución de Mazzoleni y Petta, Abdo dijo que respeta su opinión pero que “Mazzoleni va a seguir en el cargo porque está haciendo un gran trabajo”.

Admitió que se puede cuestionar la ejecución presupuestaria de Salud pero justificó que había otras licitaciones en proceso que no eran compras con los fondos Covid.

“Es cierto que los fondos Covid se ejecutaron poco por ahora y queremos ampliar, fortalecer y debido a los cuestionamientos que hubo se le cambió a toda el área administrativa y eso generó retraso”, aseveró.

Se preguntó si con USD 4 millones de ejecución presupuestaria dónde está la gran corrupción en salud.

“Con poca ejecución tampoco puede haber corrupción. Estamos garantizando que todos los procesos sean transparentes”, indicó.

Sin embargo, para Bacchetta el ministro de Salud está aplazado administrativamente y que hubo daño patrimonial con el intento de compras de los insumos médicos.

petta honesto. El mandatario ratificó su respaldo a Petta, quien ya no tiene apoyo político ni de los senadores de Añetete. “Goza de mi confianza. Es una persona honesta y está haciendo un buen trabajo en un momento difícil. Esto es atípico hacer las escuelas no presenciales. Es desarrollar toda una capacidad que nadie tenía. No hay receta para enfrentar lo que vive el mundo”, insistió.