Marito no quiere “hipotecar” su credibilidad en abrazo con Cartes

El mandatario remarcó que es preferible ser coherentes para no perder credibilidad ante la ciudadanía en general.

Refirió que están trabajando en un itinerario que permita la unidad colorada dentro de la “individualidad” de cada actor político.

“Manteniendo su identidad, sus principios, sus valores y siendo coherentes”, sostuvo al hablar de la unidad.

Refirió que la ANR tuvo una campaña muy fuerte. “Hemos defendido unos principios, unos valores como la integridad de las instituciones del Estado, la independencia de los poderes, un país con democracia equilibrada, la lucha contra el crimen organizado”.

Sostuvo que deben ser coherentes con la defensa de los valores y su discurso para mantener credibilidad.

“No hipotecar la credibilidad bajo el manto de una unidad donde nos mezclen a todos. Queremos trabajar por el partido y estamos comprometidos, pero por encima de nuestro partido, estamos comprometidos con la Nación”, arremetió.

DESGASTE MEDIÁTICO. A criterio de Mario Abdo, la derrota electoral que sufrió es producto del desgaste natural que tiene su gobierno. “Todos llegamos a la etapa final de la gestión con un desgaste importante”, refirió.

Volvió a recordar que su gobierno pasó por una pandemia, por inundaciones, pero sobre todo, puso énfasis en que hubo una “demolición de la figura del presidente por parte de un conglomerado mediático que está al servicio de un sector interno del Partido Colorado”, aludiendo al grupo Cartes.

Marito dijo que anteriormente los debates eran dialécticos entre los líderes políticos y los medios de comunicación se hacían eco de las posiciones de uno y de otro. “Había equilibrio en el dispositivo mediático. Hoy un sector que lidera un grupo interno del Partido Colorado (Cartes) tiene 60% en cantidad. No en audiencia por suerte del conglomerado mediático de Paraguay. Es una herramienta fuerte que generó efecto de demolición en la figura del presidente”, dijo.

Agregó que desde el inicio de su gobierno iniciaron una campaña en su contra, desprestigiando la gestión para influir en la ciudadanía.

“Es una herramienta nueva que tuvo un gran poder de destrucción de la imagen presidencial”, refirió.

Apuntó que no quiere entrar en el juego político de la destrucción. “Voy a construir con mi visión, y en muchos casos, con mi silencio. No voy a emitir ningún juicio y no voy a ser un obstáculo para la unidad de mi partido”, dijo.

Sostuvo que a pesar de los errores cometidos, el coloradismo sigue representando una buena herramienta para el desarrollo de la Nación. Consideró la necesidad de depurar la ANR de las figuras desgastadas y necesita que emergan nuevos liderazgos.

Refirió que el Partido Colorado no puede ser una herramienta electoral aceitada por el dinero.

“Ni siquiera hablo de una renovación generacional, sino más bien de que quienes abrazan principios puedan reconstruir el itinerario histórico de un partido protagonista del debate nacional”, sostuvo.



Presidente cargó agenda oficial y no fue al acto de ANR

El presidente Mario Abdo Benítez evita mantener una reunión pública con Horacio Cartes y Santiago Peña (candidato presidencial de la ANR). En el mismo día de la jornada de proclamación de autoridades partidarias, el mandatario tuvo una cargada agenda oficial que duró hasta horas de la noche.

En el momento en que Cartes era proclamado como nuevo presidente de la Junta de Gobierno, Mario Abdo estaba inaugurando un puesto sanitario del Instituto de Prevención Social (IPS) en el predio del CREAM en San Bernardino (Cordillera).

Luego habilitó una oficina de obras de refuerzo del sistema de iluminación pública en el tramo San Bernardino con Altos.

En horas de la mañana realizó varias inauguraciones acompañado de candidatos del oficialismo.