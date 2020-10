Marito dice que no superará en obras a Stroessner en el Este

El presidente Mario Abdo Benítez se volvió a comparar con el dictador Alfredo Stroessner y dijo que no le superará en obras en el Departamento de Alto Paraná.

Fue durante la jornada de gobierno que realizó ayer en el Este del país, donde inauguró 12 obras por una inversión de G. 192.000 millones, entre ellos, dos pabellones de contingencia Covid, obras de infraestructura y subestación de la ANDE.

“Esta va a ser mi querido gobernador (Roberto González) y eso es auditable, después del gobierno del general Stroessner (Alfredo), así tengo que decir, así como dije, me puede ganar en rutas pavimentadas, pero en el Chaco a lo mejor le puedo ganar, tengo que decir en el Alto Paraná no le vamos a poder ganar, pero en la era democrática, va a ser el gobierno que más va a invertir en el departamento y eso es auditable”, recalcó en el mensaje que dio en el acto público. No es la primera vez que Abdo hace mención al gobierno stronista.

APLAUSO. El presidente destacó el trabajo que hace el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, cuyo nombre se baraja como posible presidenciable para el 2023.

Recalcó que en dos años de gestión alcanzaron 1.700 kilómetros de ruta asfaltada. Refirió que cuando hace licitaciones de obras tiene una estimación de costo por el monto que se asigna a los préstamos. Afirmó que se adjudica y en el marco de una competencia legítima, transparente, por menor costo del precio estimado.