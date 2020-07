Marito anunció que peleará ante el Congreso por aprobación de crédito

El jefe de Estado hace dos días está en la zona del Chaco cumpliendo con una agenda de gobierno. Ayer inauguró un tramo asfáltico del Corredor vial Bioceánico.

”Vamos a intentar convencerles. Es un crédito que se trabajó y está aprobado (internacionalmente) y solamente depende de la buena voluntad del Congreso. Esperamos que puedan reflexionar sobre la importancia de las obras que no se hacen, siempre con el tiempo, cuestan mas caro”, argumentó el mandatario. Sostuvo que hay que apoyar a la gente que produce y no hay que dejarles “desmotivados” y el Estado debe tener presencia.

Sostuvo que espera que las explicaciones del Ejecutivo puedan convencer para tener el apoyo legislativo.

demócrata y Stroessner. Abdo salió nuevamente al paso de los cuestionamientos a su gestión y señaló que ante las críticas responde con el silencio y el trabajo. Se autocalificó como un verdadero demócrata.

Recordó que hace 60, o 54 años, en la época de Stroessner, también hubo fuertes críticas cuando se anunció la construcción del puente remanso y la ruta Transchaco cuando en ese momento la población era escasa en la zona. Sin embargo, recalcó que la historia demostró que era buena inversión y que se debe tener una visión elevada y pensar en grande. “Recuerdo que venía recorrer con mi padre (ex secretario privado de Stroessner) en un auto cuando el comando de ingeniería en aquel momento comenzaba a construir la ruta Transchaco. Es emotivo”, dijo.

“No critico a quienes me critican. Los felicito porque soy demócrata. Todo el día luego me critican. Lo único que hago es callarme y trabajar. En dos años hemos podido hacer obras postergadas en 30 años”, sentenció el mandatario, quien soporta fuertes cuestionamientos por las compras fallidas en Salud para hacer frente a la pandemia y las sospechas de los casos de corrupción que está envolviendo a su entorno político y económico.

En su propio equipo político hay voces en contra de la actuación presidencial y exige un golpe de timón al completar este segundo año de mandato. La presión es por la destitución de sus ministros como Eduardo Petta, de Educación, y el propio Julio Mazzoleni de Salud, a quien cuestionan por no tener la capacidad para llevar la administración de su cartera y desprenderse de su equipo acusado de manejos pocos transparentes en las licitaciones. Indicó que las buenas noticias no son noticias en el país. En ese sentido, mencionó que en medio de la pandemia hubo una ejecución presupuestaria récord por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y que no hubo un solo contagio por Covid entre los trabajadores.