Marito anuncia posible regreso de vicealmirante y genera malestar

El presidente Mario Abdo Benítez confirmó la publicación de ÚH respecto a que efectivamente habrá cambios en las Fuerzas Armadas la próxima semana. Entre estos cambios se estaría reincorporando al hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, el vicealmirante Carlos Velázquez, quien pidió su pase a retiro el año pasado. Este hecho crea molestias en las esferas castrenses, porque alegan que el mandatario enarbola el discurso de institucionalizar las FFAA, pero anuncia medidas no institucionales, pero sí políticas.

Sobre el hermano del vicepresidente, Abdo Benítez ayer respondió a la prensa que “es una posibilidad (que vuelva a las FFAA), eso será analizado por la Junta de Calificaciones. De hecho, ustedes conocen que él pidió su retiro por una coyuntura que se estaba viviendo, un proceso electoral donde nosotros creemos que las injusticias hay que repararlas cuidando también la institución”.

Cuando Cartes nombró al almirante Paulo María Gómez Benítez como nuevo comandante de la Armada paraguaya, Velázquez sintió esto como un agravio, ya que consideraba que él debía ocupar el cargo debido a su antigüedad, por lo que había pedido su pase a retiro.

EL OTRO CASO. Al ser consultado por el general Derlis Cáceres, ex comandante de las Fuerzas Militares, a quien efectivamente el ex presidente Cartes lo pasó a retiro por represalia política, Abdo expresó ayer: “Y sí, vamos a ver, yo quiero dejar en manos de la institución, pero no puedo negar que lastimosamente en un tiempo electoral dos excelentes oficiales se vieron afectados”.

Este militar es hermano del ex diputado Mario Cáceres, quien se unió a Colorado Añetete, lo que le valió el pase a retiro de su hermano militar por el entonces jefe de Estado.

“Uno pidió su propio retiro, mientras que al otro se lo pasó a retiro por una influencia política sobre la institución y ese manoseo a la institución de alguna u otra manera hay que reparar y nunca más cometer (…) porque si buscamos acá entre parientes, entre paraguayos, a cada proceso electoral habrá una feroz persecución”, agregó el jefe de Estado.

Cartes reemplazó a Cáceres a través de la Orden General Nº 236 por el general Derlis Fernández Piris.

Cáceres asumió el cargo el 9 de agosto de 2017 y dos meses después el entonces mandatario puso punto final a la carrera de este militar debido a la gresca política que se daba entre Mario Abdo y Santiago Peña, ambos candidatos presidenciales durante las internas del Partido Colorado.