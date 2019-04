Marito analiza la reforma fiscal con ministros y gremios definen postura

Por el otro lado, representantes de los grupos empresariales se encontrarán este mediodía en la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para adoptar una posición consensuada, la cual será presentada formalmente por nota mañana, al ministro de Hacienda, Benigno López.

Luis Villasanti, presidente de la Feprinco y titular de la ARP, manifestó que en general no varía la postura ya manifestada semanas atrás, aunque hay algunos puntos que se deben discutir para formalizar el acuerdo.

Surgieron versiones de que los empresarios pedirían al Ejecutivo la no presentación del proyecto de reforma al Congreso, pero Villasanti negó que se haya asumido esa decisión. Recién a las 15.00, luego de finalizar el encuentro, los empresarios darán a conocer el contenido de la nota a los medios de comunicación, expresó. “Esto se va a resolver por unanimidad. A la gente que quiera dar un paso al costado, por cualquier motivo, se la va a sacar de la nota que se va a firmar. Hasta este momento no hay nada consensuado, se están enviando las invitaciones. Vendrá la UGP, que no corresponde a Feprinco. Vendremos todos los gremios. En la nota se va a consensuar qué se va a plantear”, expresó.

HACIENDA FIRME. Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, y Humberto Colmán, viceministro de Economía, aseveraron días atrás que la reforma tributaria ya no puede esperar, por lo que la postergación no sería una opción para el Fisco. Explicaron que se necesitan más recursos para los sectores de salud y educación. Sin embargo, argumentaron que prefieren lograr un acuerdo con el empresariado, antes que dejar los ajustes impositivos a merced de los congresistas.

El objetivo del Ejecutivo incluso era entregar el proyecto de ley a finales de abril al presidente del Congreso, Silvio Ovelar; en medio de un acto oficial, según indicó Domínguez.

MÁS POLÉMICOS. Los empresarios cuestionaron principalmente las nuevas tasas del impuesto selectivo al consumo (ISC), la devolución del IVA agropecuario y la forma de conformación del impuesto a la renta empresarial (IRE).

“Cuidado con impuestos que desalienten la producción”

El ministro Benigno López fue convocado ayer por la Comisión de Hacienda de Senadores, pero no asistió. El senador Derlis Osorio manifestó que el abordaje del proyecto tiene que ser integral y no se puede estar tratando rubro por rubro, sino que debe haber consenso.

Acerca de las nuevas tasas del ISC, comentó que se debe tener cuidado con los impuestos que pueden desalentar la producción. “Cuando los impuestos son excesivos se desalienta la producción. Sabemos que el tabaco es un problema, principalmente para Brasil, pero genera ingresos al Fisco y fuentes de trabajo para los compatriotas. Tendría que tributar más, pero no matar la producción”, dijo.