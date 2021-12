Mariscal López lidera invicto en Alberdi

El Mariscal López comanda la Serie A de la Liga Alberdeña de Deportes, con tres victorias y un empate, con 10 unidades, en el torneo que lleva la denominación del comunicador recientemente fallecido Orlando Eddie Núñez.

El 3 de Mayo y Sportivo Alberdi suman siete en la segunda colocación de la tabla, pero existe una protesta pendiente del club Atlético Obrero contra el Sportivo. Atlético El Túnel lleva cuatro puntos y el Obrero, sin unidad. Los resultados de la última fecha: 3 de Mayo 1-1 Mariscal; Túnel 4-1 Obrero (libre Sportivo). La próxima fecha, la sexta, mañana dirimen 3 de Mayo vs. Obrero a las 19:00 (bajo lumínica en el estadio de la Liga) y el domingo El Túnel vs. Sportivo Alberdi, a las 17:00. (libre Mariscal). En la fecha 3 se disputó el clásico alberdeño en el que Mariscal superó por 2 a 1 al Sportivo y logró vencerlo después de cuatro años. En la Serie B el único partido jugado es el que el 12 de Octubre de Sanjita goleó por 3 a 0 a Atlético Nanawa en el clásico. El domingo chocan Oliveño vs. Nanawa (17:00).