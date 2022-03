Margarita Irún se despide de la dirección del Municipal

Margarita Irún asume el cargo de presidenta del Consejo Asesor de la Dirección General de Cultura y Turismo (DGCT), luego de dirigir desde 2013 el Teatro Municipal de Asunción.

La actriz, maestra del arte y promotora cultural, compartió en su red social de Facebook: “Agradezco desde el corazón a todos y cada uno de los que día a día me acompañaron y apoyaron mi gestión en todos estos años que trabajamos juntos. No es tarea fácil estar al frente de una sala como el emblemático Teatro Municipal, pero lo hice con inmenso amor, entrega y responsabilidad, y espero no haberlos defraudado”.