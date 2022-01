Manifestación en Villa Florida de pescadores

“Somos 300 pescadores, pero 150 dependemos exclusivamente de la pesca y hace un mes ya casi no hay agua en algunos lugares. El río está seco. Ya no tenemos de dónde sacar para pagar la luz, el agua y para la comida. Necesitamos una solución urgente y que el Mades intervenga. Ningún dirigente de los arroceros se acercó junto a nosotros, a pesar de que pedimos su presencia”, expresó Andrés Chaparro, uno de los pescadores afectados.

Otro mencionó que se manifiestan pidiendo que los arroceros dejen de sacar el agua por lo menos un mes. “Venimos a manifestarnos porque desde hace 15 días no podemos pescar, ni mucho menos movernos en nuestras embarcaciones, porque ya casi no hay agua. Los arroceros llevan todo en sus reservorios. Aquí en Villa Florida el sustento de la mayoría es la pesca y con esta situación ya hay muchas familias pasando hambre. Ellos saben que están dañando el río y no paran. Por favor, aunque sea un mes, dejen de alzar el agua”, dijo Carlos Gavilán, pescador afectado. VR