Manchester United se frena ante Wolves

Manchester United fue dominado en Old Trafford por el Wolverhampton, equipo que marcha detrás de él con 28 puntos y que le propinó la primera derrota al alemán Ralf Rangnick como técnico de los Diablos Rojos.

El mediocampista portugués João Moutinho, en el minuto 82 fue el hombre que le dio el triunfo a los Wolves, que no vencían en Old Trafford desde hacía 42 años, pero no fue la única ocasión con la que contaron los visitantes ayer para imponerse de manera histórica en la ciudad de Manchester. El palo y el español David De Gea fueron los responsables de una caída estrecha del equipo de Cristiano Ronaldo.

El portugués capitán del equipo ante la ausencia de Harry Maguire, apenas recibió balones, dada la incapacidad de sus compañeros a leer sus desmarques, ante la contrariedad del goleador luso.

Manchester City lidera con 53 unidades, 43 tiene Chelsea tras el empate con Liverpool el fin de semana. Este es tercero con 42.