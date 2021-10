Luque: Exigen calles en buen estado y mejorar la recolección de basura

“La mayoría de las calles se encuentran con baches que se deben arreglar, todos los días hay mucha basura acá en el centro. Cuando llueve es peor y los recolectores a veces no pasan, es necesario un sistema de desagüe y en el tema transporte hay muchos buses chatarras que ya no tienen que circular, todos los candidatos hacen promesas, pero a la hora que suben no hacen nada”, dijo Marizza García, vendedora de la zona.

LO URGENTE. El ingeniero Roger Monte Domecq, especialista en hidrología, indicó que el crecimiento es muy alto en cuanto a infraestructura edilicia. “En Luque se han asfaltado muchísimas calles en los últimos tiempos pero no siempre acompañado de un sistema de desagüe pluvial. Es muy importante también prever una red de drenaje pluvial y cloacal que está prácticamente ausente aún en Luque, en muchos barrios la gente sigue usando pozos ciegos y eso solamente sería con un programa amplio de Gobierno para poder hacer la infraestructura cloacal”, refirió.

En cuanto al sistema de desagüe pluvial destacó que es importante desarrollar drenajes pluviales en las zonas vinculadas a los arroyos urbanos. “Eso se puede ver muy claramente en el microcentro y en la zona del mercado, donde hay calles que se pueden observar donde los comerciantes pusieron una barrera con la cortina metálica para evitar que el agua entre a los negocios, es realmente crítica la situación”, aseveró.

DENUNCIA A COMUNA. Pobladores del Primer Barrio de Luque, en las calles Ballivián y Corrales, denuncian que la Municipalidad de Luque está cobrando altos impuestos en la zona y que en el Municipio la calle figura como asfaltada, pero el tramo es solo de arena. “A mí la Comuna me dio un documento por cambio de titularidad de mi propiedad, en donde dice calle pavimentada y en realidad esto es un tramo de arena, y yo estoy pagando impuestos más elevados por una obra que no existe”, expresa.

Comentó que fue a la Dirección de Obras, donde demostró que en el documento señala que la calle está asfaltada. “Cambiaron el documento editando a ‘calle no pavimentada’ y ya no me quisieron devolver el papel en donde se afirmaba que el tramo estaba asfaltado. En la sección de Cartografía me dijeron que estaban trabajando con una empresa, pero que finalizó el contrato en el año 2018 y no se volvieron a actualizar las calles, según me explicaron. Ellos afirman que la cuadra figura como pavimentada para encarecer la zona, ya que cobran impuestos por eso”, denunció una de las vecinas que están siendo afectadas.



cambios que urgen en CIUDADES



Se deben tener en cuenta las canalizaciones de agua, en especial porque cuando llueve hay muchos raudales.

Rossana Gauto,

ciudadana.