Los sintechos también marcharon sin generar violencia en el centro capitalino

La marcha de los sintechos por el microcentro se dio en paralelo a la de los campesinos. Los reclamos del sector, además del cese de los desalojos, son que tampoco se criminalicen las luchas sociales. Si bien el grueso de los manifestantes se mantuvieron pacíficos, el mensaje de violencia se dio de forma aislada.

Rodrigo Rojas, dirigente sintecho, se desmarcó de un manifestante entrevistado no identificado por Telefuturo, quien aseguró estar dispuesto “a matar”, en el marco de la lucha por sus reivindicaciones. Las imágenes fueron captadas en horas de la mañana en la Plaza Italia de Asunción, donde se produjo la convocatoria de los grupos sintechos y sintierras. “Esta persona no representa el sentir de los manifestantes. Esta persona no es parte de alguno de estos grupos. No aprobamos este nivel de violencia”, explicó Rojas a Última Hora.