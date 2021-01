¿Los Romero telefoneados por Román?

Los hermanos Ángel y Óscar Romero siempre están en las noticias en el fútbol argentino. Jueguen o no, hablen o no. Germán García, periodista del vecino país, conversó al respecto ayer con Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, y manifestó que “alguien cercano al consejo de fútbol de Boca llamó a consultar a Ángel Romero su situación. Ángel le manifestó a esta persona que su intención es seguir jugando en San Lorenzo con su hermano”. Algunos citaron a Román Riquelme, hombre fuerte del Xeneize, como el que lo llamó. De hecho, los hermanos Romero estuvieron el jueves en primera fila en la presentación del nuevo DT.