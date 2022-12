Los indígenas ayoreos del Chaco sufren la falta de agua

La comunidad indígena Chaidi, ubicada a más de 200 kilómetros de Puerto Casado y perteneciente a este distrito del departamento de Alto Paraguay, se encuentra sobreviviendo a la sequía extrema. Alrededor de 50 familias de la etnia Ayoreo Totobiegosode, habitantes de este lejano lugar, precisan agua con suma urgencia.

Sus tajamares están por secarse, y la poca agua que queda no es apta para el consumo, no cuentan con otros sistemas de recolección del vital líquido, y piden ayuda con urgencia a las autoridades. Reclamos que no están siendo escuchados en las instituciones, tanto el municipio de Casado, como la gobernación de Alto Paraguay y el INDI (Instituto Paraguayo del Indígena).