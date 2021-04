Los goles del Guma salieron del banco

Palestino (0): C.Toselli; P. Alvarado, C. Suárez, I. Mesina, V. Fernández (57’ N. Berardo); B. Carrasco (57’ S. Martínez), C. Cortes, M. Dávila (80’ B. Barticciotto), J. Benítez; A. Farías, L. Jiménez. Goles: 71’ R. Bogarín y 73’ Alfio Oviedo. Amonestados: 3’ P. Alvarado, 22’ y 54’ C. Farías, 41’ V. Fernández (P); 30’ Bareiro (L). Expulsado: 54’ C. Farías (P).

La figura

Antonio Bareiro

En el mano a mano fue siempre importante, además de su conocido juego aéreo. Bogarín y Alfio entraron bien.

Viaje a Rosario

El siguiente partido de Libertad en el Grupo F será dentro de una semana, el 29, cuando enfrente en Rosario a Newell’s que el martes empató 0-0 contra el Atlético Goianiense de Brasil. Lidera así su serie con 3 puntos, su rival de anoche tiene cero y los demás un punto cada uno.