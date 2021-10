López suena fuerte en la Albirroja

El charrúa, de 43 años, que debutó como DT en el 2017 y en el Racing de Uruguay, actualmente se encuentra al frente de Nacional, luego de su paso por Luqueño. Tras el empate sin goles frente al Auriazul, López refirió acerca del tema selección: “Supe que se manejaron o se siguen manejando nombres, sinceramente mi cabeza no está en eso, porque estoy en Nacional y eso es un supuesto caso”.

El estratega suma 85 juegos dirigidos en total en su carrera como DT. En el fútbol paraguayo son 60 juegos con dos equipos desde el 2020.

NO FUE LLAMADO. El español Fernando Jubero, entrenador de Guaraní, puntualizó acerca de la Selección Paraguaya y la posibilidad de asumir la conducción para lo que resta de Eliminatorias: “A mí nadie me ha comentado nada. Agradezco el apoyo de la gente, entiendo que es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, no como entrenador, sino al cuerpo técnico en sí. Lo que tenemos que hacer es estar enfocados en el presente del equipo”.

Paraguay debe enfrentar de local a Chile y Colombia de visitante el 11 y 16 de noviembre, respectivamente. En la semana se debe confeccionar la lista de reservados del exterior y aún no hay DT.